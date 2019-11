Nem kegyelmeztek a Jegesmedvék a Titánoknak

A jégkorong Magyar Kupa második selejtezőkörében a DVTK Jegesmedvék fogadták a Fehérvári Titánokat.

DVTK Jegesmedvék–Fehérvári Titánok 7–0 (3-0, 1-0, 3-0)

Miskolci Jégcsarnok, 911 néző. V.: Soós, Gangel, Pálkövi, Herczeg

DVTK: Adorján – Szirányi 1 (2), Gőz, St. Pierre 1 (1), Rodman (2), Magosi – Láda, Vandane 2, Beauvillier 1 (1), Részegh 1 (1), Vas J. (2) – Vojtkó (1), Ross (1), Galanisz, Miskolczi, Harrison – Kiss D., Kiss P. 1, Farkas M. (1), Lövei. Vezetőedző: Marcel Rodman.

Titánok: Gyenes – Mangone, Szabó B., Balogh B., Dézsi, Zion – Horváth M., Kiss R., C. Campbell, Madácsi, Péter – Imre, McCutcheon, Almási, Buzás, Nagy Á. – Erdély B., Vas M., Császár, Kovács A., Vincze. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kapura lövés: 44-15

Kiállítás: 2, ill. 4 perc

Ellentétes érzelmekkel várhatta a két együttes a találkozót, hiszen míg a Jegesmedvék a szlovák bázisú Tipsport Ligában egy Poprad elleni szoros vereséggel hangoltak a kupamérkőzésre, addig a Titánok egy fantasztikus siker után érkeztek Miskolcra: a címvédő Ferencvárost győzték le 5-0-ra pénteken. Ezt a lendületet igyekeztek átmenteni a jóval esélyesebb borsodiak ellen is, ám a mérkőzés első öt perce még így is Gyenes Dávid szép védéseiről szólt elsősorban: Galanisz Nikandrosz és Magosi Bálint is közel járt a gólhoz. Az előző körben kiemelt lévén még nem játszó DVTK végül hat és fél percnyi játék után szerezte meg a vezetést, ekkor az alig egy hete érkező, 39 NHL és 625 (!) AHL mérkőzéssel rendelkező Martin St. Pierre nem túl erős, de a jégen megpattanó lövése talált utat Gyenes lábai között a kapuba, 1-0. A 11. percben Vas János-Francis Beauvillier-Vas volt a korong útja, utóbbi lövését pedig hatalmas bravúrral védte vetődve Gyenes. A folyamatos nyomás ellen azonban ez sem volt elegendő, a 14. percben egy kék vonalig visszacsorgó korongot bombázott Davis Vandane a Titánok hálójába, Gyenesnek esélye sem volt, 2-0. Két távoli bomba után egy közeli találattal növelte háromra előnyét a hazai gárda: a Titánok színeiben tavaly 59 pontig jutó Kiss Patrik első lövését még védte a Titánok hálóőre, a kipattanót viszont már beverte Kiss, 3-0.

A középső játékrészben ott folytatták a házigazdák, ahol az elsőben abbahagyták, szűk két percnyi játék után Részegh Tamás centerezett Beauvillier elé, aki lazán a kapuba emelt, 4-0. Tagadhatatlanul egyoldalú volt a találkozó képe, azonban jóval erősebb ellenfelük ellen is bátran játszott a fiatal Titán-csapat, a Horváth Milán lövése utáni kipattanóra érkező Imre Patrik lövését pedig bravúrral kellett védenie Adorján Attilának.

Az utolsó játékrész sem telt el szép hazai találatok nélkül, előbb a 48. percben Magosi lekészítése után Szirányi Bence kékvonalas bombája ugrasztotta meg Gyenes kulacsát a fehérvári hálón, majd majd az utolsó öt percben Részegh és Vandane is betalált, 7-0. A hétgólos miskolci előnyről folytatódó párharc visszavágóját november 20-án vívják majd az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban a felek.