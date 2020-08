Nem kegyelmezett a Volán a Gyergyónak

Zárt kapuk mögött, az érdi jégcsarnokban vívta meg első felkészülési mérkőzését a „Bet at Home” Ice Liga küzdelmeire készülő Hydro Fehérvár AV19. Az ellenfél az Erste Ligában érdekelt Gyergyói HK volt.

A Gyergyói HK a járványügyi helyzet miatt edzőtáborozik Érden, s hasznos lehetett a munka, hiszen az előszezon első összecsapásán 9-1-re verték a Dunaújvárosi Acélbikákat. A Hydro Fehérvár AV19 azonban már keményebb ellenfélnek bizonyult, még úgy is, hogy a számos új játékost a soraikban tudó kék-fehérek még korántsem szoktak össze.

– Egy hete készülünk közösen – közölte a felkészülési összecsapás előtt a klub honlapján Antti Karhula, a fehérváriak vezetőedzője. – Reméljük, hogy a jégen viszontlátjuk azokat a dolgokat, amin egész héten dolgoztunk. Ami most a legfontosabb, szeretnénk látni, hogy a játékosok igazi csapatmunkát végezzenek. Az első mérkőzésen azon lesz a hangsúly, hogy az együttes minden tagja keményen dolgozzon és megteremtsük az alapot arra, hogy a szezont a megfelelő ritmusban tudjuk elkezdeni.

Igen régen találkozott utoljára a Gyergyói HK és a székesfehérvári egylet. Közel húsz évvel ezelőtt, 2001-ben, a Gyilkostó-kupán mérkőztek meg, az akkor még Alba Volán FeVita néven szereplő csapat tornagyőztesként térhetett haza Erdélyből. A Gyergyó rendkívül acélos együttessé formálódott, keretükben szerepel például a korábban Székesfehérváron hokizó Tero Koskiranta is.

A finn azonban nem kapott szerepet a Volán ellen. Az első percek tapogatózó játéka után egyre inkább a fehérváriak ragadták magukhoz a kezdeményezést, s a koronázóvárosba a nyáron visszatért Bartalis István révén szereztek vezetést. Fölényben játszott a Hydro Fehérvár. Lendületesen törtek a gyergyói harmadba Petanék, de Ruczuj kapus jól mozgott a ketrec előtt. Azonban a fáradni látszó gyergyói védelem a középső periódus hajrájában kétszer is elmélázott. A 35. percben – épp, mikor egy kiállítás után kiegészült a Gergyó – újra Bartalis István kanalazott egy korongot a székelyföldi alakulat kapujába, majd 19 másodperccel a harmad vége előtt már repülhettek volna a sapkák a lelátóról, ha lett volna ott szurkoló, mert egy kapu mellől visszatett korongot helyezett a ketrecbe – harmadszor is Bartalis, 0-3.

A szünet után a Gyergyói HK megpróbált zavart okozni, s szépített is, Szigeti Ákos mattolta Kornakkert. A találkozó vége előtt négy perccel eldöntötte a meccset a Volán. Kettős emberfórban terelgethették a pakkot a fehérváriak, egy kapuvasról kipattanó korongot aztán Stipsicz Bence vágott távolról a hálóba, 1-4. Alig több, mint egy perc volt hátra, mikor egy gyors támadáshoz zárkózott fel a védő, Szabó Dániel, aki egy tetszetős csellel játszotta magát tisztára, s a kapuba húzta a pakkot, 1-5.

A Hydro Fehérvár AV19 magabiztosan kezdte az előszezont, a kevés együtt töltött idő ellenére is rajzolták az osztálykülönbséget.

JEGYZŐKÖNYV

Gyergyói HK–Hydro Fehérvár AV19 1-5 (0-1, 0-2, 1-2)

Érd, Városi Jégcsarnok,

zárt kapuk mögött.

Gyergyói HK: Ruczuj – Jones, Ferencz Csibi, Péter Zs., Valdix, Szigeti –

Matheson, Góga, Szabó P.K., Silló, Elekes – Rasulov, Kozma, Benedek,

Sára, Bíró – Nagy Cs., Barabás, Lázár, Ivácson.

Vezetőedző: Malcolm Cameron

Hydro Fehérvár AV19: Kornakker – Szabó B., Campbell, Hargrove,

Hári, Petan – Caruso, Stipsicz 1 (2xee), Péter, Bartalis 3, Szita – Geiger,

Szabó D. 1, Erdély, Sarauer, Kuralt – Horváth M., Mihály, Reisz, Sárpátki.

Vezetőedző: Antti Karhula