Nem jött be Lengyel Ferenc tippje az Eb-döntőre

Az ezredfordulón hatalmas fölénnyel bajnok Dunaferr csapatkapitánya volt Lengyel Ferenc, labdarúgó-pályafutása végeztével edzősködni kezdett. Lassan tíz éve Pápán dolgozik.

Dunaújvárosban született és kezdett futballozni, itt mutatkozott be az élvonalban, majd Pécsen töltött három évet, aztán visszatért Fejérbe. Jól döntött, a 2000-ben bajnoki címet szerző csapat oszlopa volt, később a második vonalba is követte az anyagilag megroggyant egyesületet. Edző lett, Újvárosban mutatkozott be az NB II.-ben, később az NB III.-as paksiakkal az élvonalig menetelt. Az első évben 12. helyen zártak a 16 csapatos mezőnyben, a következő idényben öt vereséggel kezdtek, később elindultak felfelé, de nem voltak meggyőzőek, váltás következett a kispadon. Győrbe került a később megszűnő Integrál DAC-hoz, ahol győzelmekkel nyitottak az NB II.-ben, vezették a tabellát, ám a pénztelenség rányomta bélyegét a folytatásra. Ismét Pakson dolgozott, a második csapatnál, majd Pápára került 2014-ben.

– Akkoriban nem gondoltam, hogy ilyen sokáig maradok. A második, Pakson töltött időszakomban az NB III.-ban érdekelt második csapat edzője voltam, feljutottunk az NB II.-be, benn is maradtunk, 18 esztendős futballistákkal, azonban az MLSZ meghozta azt a szabályt, hogy élvonalbeli gárdának nem lehet második ligás, hanem csak harmadosztályú fiókcsapata, ez befolyásolta a következő idényt, kiestünk. Pápán vállaltam munkát, később az NB III.-ból is kiesett az ASE második együttese – mondja Lengyel Ferenc.

Pápán az akkoriban a legmagasabb osztályban szereplő egylet utánpótlásában számítottak rá, Szemán György klubvezető invitálta, Lengyel pedig igent mondott.

– A klub közben csődbe ment, az utánpótlás azonban maradt, én is maradtam. Letelepedtem Veszprém megyében, lakást vettem, persze, ha időm engedi, hazalátogatok Dunaújvárosba. Három éve gyakran utaztam haza, édesapám beteg lett, a halála előtt igyekeztem minél több időt vele tölteni. A városban vannak barátaim, valamint anyukám és a nővérem is ott él.

Pápán másfél éven át irányította az NB III.-ban érdekelt Perutz FC futballistáit, tavaly decemberben a gyengébb eredmények miatt távozott, ám a helyi utánpótlásban továbbra is dolgozik.

– A felnőttek a Perutz FC kötelékében szerepelnek, a teljes utánpótlást a PELC, azaz a Pápai Egyesített Labdarúgó Club működteti. Én most már csak ott dolgozom, korábban mindkét egyesületben tevékenykedtem. A PELC-nél a teljes utánpótlás szakmai vezetője voltam, ám a közelmúltban átalakulás történt, a nagypályás szekció, a versenykorosztályok szakmai vezetője vagyok, valamint nyártól vezetem az U16-os csapatot.

A nemrég zárult Eb-t természetesen nézte, kiegyensúlyozott volt a torna, amit megkoronázott, hogy a mieink nagyszerűen teljesítettek.

– A budapesti meccseken végig, valamint a Wembleyben, a végjátékban már sok néző lehetett jelen, ami remek hangulatot kölcsönzött. Válogatottunknak nagyon drukkoltam, a későbbiekben nem volt favoritom. A döntő előtt úgy gondoltam, az angolok megnyerik, nem lett igazam. A családtagjaimmal vitatkoztam is, ők olasz győzelmet tippeltek, nálam a hazai pálya miatt a szigetországiak voltak az esélyesek. Az elképzelésem nem jött be, amit nem is bántam, az olaszok játszották a legszebb futballt, megérdemelten nyerték a trófeát.