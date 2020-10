Egy kutya lopta el a show-t a papírforma szerinti Gárdony-Vidi meccsen (videó)

Háromgólos diadalt aratva lépett tovább a legjobb 32 közé a MOL Fehérvár FC a MOL Magyar Kupában. A Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő labdarúgó csapata azonban emelt fővel búcsúzott.

Nem piknikre, futballünnepre gyűlt a nép délidőben az agárdi parkerdőbe. Az NB III-as Gárdony együttesével szimpatizálók apraja-nagyja töltötte meg az impozáns környezetben fekvő pálya napos oldalát, míg a vendégszektor igen szűkösnek bizonyult az őszi sárgában, barnában, zöldben pompázó lombok árnyékában. Ha már így akarta a sors, hogy a két Fejér megyei egylet a 64 között csapjon össze, futballünnepet varázsolt a kupacsata a Velencei-tó partján, ahol természetesen a fehérváriak domináltak. Márton Gábor alakulata főként a jobb oldalon próbálta megbontani a gárdonyi védelmet, mely egység egyébként hadilábon állt a pontrúgások levédekezésével. Előbb az NB III-as gárdából feljátszó Papp Marcell szabadrúgása nyomán fejelhetett Rus Adrián, de Schener kapus vetődve védett. A nézők alkalmazkodtak a rendhez, kivétel nélkül maszkot viseltek, azonban volt egy renitens a meccsen. A 10. percben egy kutya rohant a pályára, villámgyorsan cikázott a játékosok között, Rus sem tudta megállítani, majd rálelve a meccslabdára, fogai közé szorítva eliszkolt az alapvonalnál. Ezután rögtön Dinnyés Olivér vett példát az ebről, több védőt is kicselezett, majd passza után Géresi bombázta telibe a keresztlécet. A 18. percben Zivzivadze harcolt ki egy büntetőt, de gyengén meglőtt tizenegyesét vetődve ütötte szögletre Schener Bálint.

A hazaiak a 21. percben jutottak el először a Vidi kapujáig, Zsigmond lőtt mellé 15 méterről. A 25. percben újabb pontrúgás okozott zavart a Gárdonynál. Papp Marcell szögletét a nem éppen hórihorgas Evandro fejelte a hálóba 7 méterről, 0-1. Négy perccel később a másik oldalról is Papp küldte be a sarokrúgást, Budu Zivzivadze erőből bólintott a jobb sarokba, 0-2. Sok dolga nem akadt Kovácsik Ádámnak, fél óra elteltével mégis le kellett cserélni a Vidi kapusát. Egy ártalmatlan szituációban elcsúszott, s a térde sérült, lehet, hogy komolyabban… A félidőt Király Bence felfutása, és éles szögből leadott, kapufán csattant lövése zárta.

Fordulás után villant a Gárdony: Balogh kiugratásából iramodott meg Tóth Tibor, s nem is hibázta el a ziccert, felavatta Kovács Dánielt, 1-2. Ugyan már nem volt nyomasztó a fehérvári fölény, a gól nem zavarta meg a Vidit. A 63. percben Bolla futtatta Géresit a jobb oldalon, remekül centerezett, a középen érkező Zivzivadze pedig duplával javította meccs eleji hibáját, 1-3. A fiatal Balogh Balázs Bálint kacérkodott a hírnévvel a 76. percben, távoli kapáslövését kellett kitornásznia Kovács kapusnak a jobb felső sarok elől. A végére Nikolics Nemanja is beszállt, s ha már ott volt, értékesítette is egyetlen helyzetét a 92. percben, Géresi passza után helyezett a jobb sarokba, 1-4.