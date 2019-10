Nem játszott jobban a DAB, mégis elhozta a 3 pontot Újpestről

Érezhető volt, hogy nem lesz gyalog-galopp az újvárosiaknak – be is igazolódott.

A mérkőzés első perceiben az UTE volt az összeszedettebb. Pontosabban játszottak, s mindez meg is látszott a nyitó harmad derekán: hiába láttunk addig több fehér mezes vendég-kapuralövést, a 12. percben a hazaiaktól Odnoga Mátyás tette tovább jó ütemben a korongot, melyet Eric Pance váltott gólra, 1-0. A szünet után továbbra is kreatívabb hokit játszottak Baróti Zsolt fiai, látszott, hogy készültek a Bikákból, akiknek a meccs ezen szakaszán mindössze a gyors kontrák maradtak. S ekkor – az egyik elvérzett újpesti támadásból megindulva – Dansereau felszabadításából Somogyi Balázs egyszemélyes hadseregként iramodott meg a bal oldalon, majd egy remek, kapuvas mellé helyezett lövéssel kiegyenlített, 1-1.

A záró etap elején Kiss-Rudeck Jedrick kiállt, az emberelőnyös szituációt Silló Arnold gyakorlatilag nullszögből oldotta meg Duschek Dávid mellett, 1-2. Ezek után viszont percenként vezetett mindkét gárda életveszélyes támadásokat, főleg a fővárosiak – közel volt az UTE egyenlítő találata, Hughson többször is bravúrosan kapta le, vagy tolta kapuvasra a korongot, ám csak a védési mutatói kúsztak feljebb. A végén még kapusát is lehozta Baróti Zsolt, de erre is ráfáztak: a félpályáról Somogyi Balázs tessékelt az üres kapuba, ezzel 1-3.