Nem ízlett az erdélyi túra

Érezhetően nyomot hagyott pénteken Miroslav Ihnacak csapatán a Csíkszereda elleni rangadó elvesztése a jégkorong Erste Ligában, a Brassó pedig köszönte szépen, és kilencet vágott.

Nem volt meg a tűz, és ez érződött. Az első etap feléig bírták a piros-fehérek – ekkor Julius Pénzes fiai Nelson

Armstrong révén megszerezték a vezetést (1-0), majd Cody Fowlie és Jean-Francois Plante gyorsan berámolt még kettőt (3-0), így háromgólos előnyben várták a következő felvonást, amit szintén az így már duplázó Armstrong találata nyitott meg (4-0). Nem telt el 4 perc, de már rögtön előbbi mellé, a duplázók névsorához csatlakozott Wacey Rabbit is (6-0), majd Daniel Tranca is túljárt Pinczés Bendegúz eszén (7-0).

A sorozatos pontatlan játék ellenére a 30. percben a finn Nico Vourijarvi révén sikerült szépítenünk (7-1), de Jean-Francois Plante ezt is elegánsan visszaküldte a feladónak (8-1), így maradt a hétgólos eltérés a jóformán már csak formalitásból lejátszott záróharmadra. Cody Fowlie is meglőtte a másodikat (9-1) amire tőlünk Somogyi Balázsnak volt még rá válasza (9-2), de több nem, ezzel be is állította a fölényes hazai sikert. A házigazdáktól négyen dupláztak: Jean-Francois Plante, Nelson Armstrong, Wacey Rabbit és Cody Fowlie is; utóbbi kettő 3-3 gólpasszt is jegyzett mellé.