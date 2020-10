Nem hibáztak a listavezetők egyik csoportban sem, a Bakonycsernye az élen telel

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában északon bebiztosította elsőségét a Bakonycsernye, miután átgázolt az Etyek csapatán, délen pedig a Vajta együttese szintén őszi bajnoknak tekinthető, a kék-fehérek az őket üldöző Baracsot sima meccsen győzték le öt góllal.

THERMOVÁR ÉSZAKI csoport

Bicske II.–Puskás Akadémia FC III 2-1 (2-1)

Vezette: Závotka Csongor.

Bicske II: Zabos – Biró, Vincze, Glück, Boros Á. (Vörös) – Fülöp (Jurkiewicz), Szoldáth, Móri, Valentics – Proszammer, Bajor. Vezetőedző: Czakó Péter

Puskás Akadémia FC III: Nideczki – Gajdos (Jónás), Kovács J., Harangozó, Boros F.(Komáromi) – Heitler, Nagy K., Halász Tai (Lkhagvasuren), Farkas J. – Királyvári, Molnár Á. (Szabó D.). Vezetőedző: Szabó Dániel

Gól: Móri (3., 39.), ill. Kovács J. (90.)

Csór Truck-Trailer–Vál 2-2 (1-1)

Vezette: Hadnagy András.

Csór Truck-Trailer: Kalapács Á. – Zs. Nagy B., Zs. Nagy N., Báles, László – Pécsi, Kásler Bence, Budai, Kásler Barnabás – Tolnai (Józsa), Kaufmann (Da Silva). Vezetőedző: Pécsi László

Vál: Marton – Sinkó D., Szoboszlai, Nádpor, Kiss A. – Molnár B., Zágoni L., Mayer, Jakab – Horváth Zs., Magyar B. Vezetőedző: Sinkó Csaba

Gól: Budai (43., 52.), ill. Sinkó D. (35.), Szoboszlai (74.)

Pákozd–Pusztavám-Jüllich 2-0 (1-0)

Vezette: Nagy Károly.

Pákozd: Bognár L. – Silhány T., Tömör, Urschler, Galambos – Földes (Csík), Géri P. (Drankovics), Rideg (Géri G.), Dömsödi – Zsilovics, Melczer. Vezetőedző: Menus Tamás

Pusztavám-Jüllich: Kiss V. – Rozembaum A., Horváth P., Katóka M., Kertai – Manner, Csordás, Bedő, Deme – Kiss V. L., Zséfár (Máhr). Vezetőedző: Járóka Rudolf

Gól: Földes (34.), Zsilovics (65.)

Herceghalom–Szár 2-0 (2-0)

Vezette: Szücs László.

Herceghalom: Virág – Pintér Benedek, Horváth Botond, Veres L., Novák – Kele Balázs, Olaj (Horváth Barnabás), Gráfel (Puskás, Heller), Langer – Zachán (Fodor Sz.), Kele Bálint. Vezetőedző: Urbán Zoltán

Szár: Szabó D. – Sashegyi, Ágoston, Fenyvesi Sz., Farkas B. – Házenfratz (Horváth Benjamin), Nyári, Tóth B., Sátori – Mecséri, Tóvári. Vezetőedző: Lacza Albert

Gól: Pintér Benedek (5.), Olaj (10.)

Etyek–Bakonycsernye 1-7 (0-4)

Vezette: Szabados Gábor.

Etyek: Csanálosi – Zólyomi (Bánszki), Varga M., Ráczkevy-Eötvös Boldizsár, Szalai I. (Veres B.) – Holló (Bakk), Millner (Peák), Dzsezsenyák (Heiszler), Szabó L. – Mándoki, Wortmann. Vezetőedző: Simon Péter

Bakonycsernye: Benis – Schneider, Varga J., Vachtler (Strommer), Zách – Boros Bence (Hárer), Molnár A., Kalányos (Kovács D.), Molnár Á. – Molnár D., Rozembaum R.

Gól: Dzsezsenyák (47.), ill. Molnár D. (10., 85.), Molnár A. (34., 88.), Varga J. (14.), Molnár Á. (22.), Strommer (55.)

Fehérvárcsurgó–Pátka 3-3 (3-0)

Vezette: Hudra Károly.

Fehérvárcsurgó: Rapali – Veres G., Keller (Varga L.), Boros Bálint, Répási (Andocsi) – Baksa, Herczeg, Dreska (Guti), Csány (Kardos) – Németh D., Lascsik. Vezetőedző: Veres Gábor

Pátka: Füri L. – Tóth Á. (Ihász), Krausz (Németh Zs.), Ádám (Vajda), Bélik B. – Füri E., Rózsa, Antal, Bélik M. – Magyaródi M., Füleki (Laky). Szakmai vezető: Vajda Gusztáv

Gól: Herczeg (7.), Németh D. (39.), Baksa (44.), ill. Antal (62.), Laky (74.), Magyaródi M. (77.)

A 10. fordulóban elmaradt Puskás Akadémia FC III–Pákozd összecsapást 2020. október 30-án, pénteken 18.30-kor, míg az 5. fordulóból elmaradt Fehérvárcsurgó–Herceghalom találkozót 2020. november 1-én, vasárnap 13.30-kor pótolják

A góllövőlista állása:

1. Molnár Dávid (Bakonycsernye), Móri Tamás (Bicske II) Zágoni Levente (Vál) 12-12 gól

2. Molnár Ákos (Bakonycsernye) 11 gól

3. Nyitrai Róbert (Szár), Olaj György (Herceghalom) 7-7 gól

GROUPAMA DÉLI csoport

Polgárdi–Mezőfalva 0-0

Vezette: Kovács Tamás.

Polgárdi: Enyed – Szabadi (Gárber), Horgos, Takács T. (Devcsity), Csizmadia Sz. – Rózsás, Nagy L., Borbás (Kovács N.), Lángos (Takács P.) – Csóka, Szabó M. Vezetőedző: Perger András

Mezőfalva: Antal – Balogh I. (Tonka), Balázs (Horváth P.), Sümegi, Török – Balogh D., Puskás, Bakos, Németh L. – Papp K., Mekota.

Vajta–Baracs 5-0 (3-0)

Vezette: Kovács Róbert.

Vajta: Joháczi – Fehér, Szalai R., Nagy T. (Polyák), Orsós (Bősze) – Rezicska R., Vámosi (Szabó Z.), Tóth Zs., Majláth – Mágocs (Kalocsai), Horváth Á. Vezetőedző: Horváth Zoltán

Baracs: Vaszócsik – Palkó, Cséplő, Deli, Balogh D. (Nagy D.) – Éliás, Rezes, Hepp, Prókai (Nagy E., Sebestyén – Kőkuti, Huber.

Gól: Rezicska R. (14.), Majláth (29.), Horváth Á. (45.), Fehér (48.), Mágocs (61.)

Hamisítatlan őszi idő, szemerkélő eső és mintegy száz néző várta a szuperrangadónak kikiáltott összecsapást. Az első tíz perc a feltérképezés időszaka volt, de már itt is látszott, hogy a hazaiak bátrabban kezdtek. Aztán mindez a 14. percben már gólban is megmutatkozott, középen a Vajta szerzett labdát, Majláth Henrik megindult, és 20 méterről leadott lövését Vaszócsik Viktor bravúrral védte, de a kipattanó labdára Rezicska Richárd reagált a leggyorsabban, és közelről a léc alá vágta a labdát, 1-0. Ezután kiegyenlített lett a játék, ám ebből is a vendéglátók jöttek ki jobban, mert a helyzeteiket jobban értékesítették. A 29. percben Majláth egy kapu előtti kavarodás végén 5 méterről higgadtan a kapu jobb oldalába lőtt, 2-0. A mezőnyben folytatódott a játék, felváltva birtokolták a csapatok a labdát, de ekkorra már a hazai csapat nagyobb hangsúlyt fektetett a bátor támadójátékra, és ennek meg is lett az eredménye. A 43. percben egy bedobást követően Horváth Ádám szépen vette át a labdát, és a kapu felé befordulva kilőtte a hosszú sarkot, 3-0. A második félidőt ott kezdte a hazai csapat, ahol az elsőt abbahagyta, és a 48. percben, egy bal oldali szöglet után, amelyet Majláth végzett el, beadására Fehér Mihály érkezett a rövid saroknál és mintaszerűen csúsztatott a hosszú sarokba, 4-0.

Ezután már csak a Vajta volt a pályán, és nagy mezőnyfölényéről, valamint Vaszócsik bravúrjairól szólt a mérkőzés. A 61. percben aztán már ő sem tudta jobban kozmetikázni a helyzetet, és a védők közül kilepő Mágocs Norbert egy szép labdaátvétellel hozta magát helyzetbe, és higgadtan passzolt a kapuba, 5-0. A vajtai csapat szinte mindenben felülmúlta a vendégeket, és teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot, és lett csoportjának őszi bajnoka.

Tudósított: Horváth Zoltán

Seregélyes–Adony 2-3 (1-1)

Vezette: Almádi Sándor.

Seregélyes: Závotka – Szloboda, Penzer, Szurovcsják L., Kállai – Rapai, Szabados, Deák (Bokros), Benczik II Cs. (Zsilovics) – Dancsa (Maron), Puszta.

Adony: Hamar – Budai, Bagóczki, Virág, Tóth N. – Varga Z., Kőkuti (Simon A.), Hegedűs R., Nebucz – Tatár, Balogh B.

Gól: Szurovcsják L. (37., 46.), ill. Nebucz (22.), Závotka (75., öngól), Varga Z. (86.)

Kiállítva: Szurovcsják L. (81.), ill. Balogh B. (73.).

Káloz–Előszállás 6-0 (2-0)

Vezette: Cérna János.

Káloz: Takács L. – Magyar F., Szabó J., Tóth B., Simon Gy. – Szabó Sz., Baranyai, Tóth M., Pál A. – Berta, Szecsődi (Takács T.).

Előszállás: Nagy G. – Harasztia, Kovalovszky, Ecsedi (Kercza), Béres – Czifra, Bognár M. (Horváth K.), Szalai Sz., Bozsoki (Balogh N.) – Reichardt (Garbacz), Romhányi. Vezetőedző: Masinka Csaba

Gól: Pál A. (10., 41., 56., 63.), Magyar F. (71.), Baranyai (87.)

Szabadbattyán–Nagykarácsony 6-1 (4-0)

Vezette: Cseh Roland.

Szabadbattyán: Zsidó (Filotás) – Bindics, Pájer, Kelemen, Balazsek (Fejes) – Blaski, Vágner V. (Balogh G.), Végh, Vágner T. – Venyige (Magda), Németh M.

Nagykarácsony: Kovács G. – Fülöp, Kovács D., Brogyányi, Jeney (Simon J.) – Mohácsi, Huszár, Rácz (Boros Benjamin), Rabijász (Horváth A.) – Magyari, Kovács R. (Tábi). Vezetőedző: Mergl István

Gól: Blaski (33., 78.), Vágner V. (45., 75.), Pájer (39.), Németh M. (43.), ill. Mohácsi (49.)

Kiállítva: Mohácsi (62.), Kovács D. (62.), Szabó M. (67.).

Sárvíz–LMSK Cobra Sport 2-2 (1-1)

Vezette: Vitányi László.

Sárvíz: Sereg – Török, Simon M. (Esze Z.), Kovács D., Fauszt – Kulcsár (Kovács M.), Glócz Z., Glócz H., Balogh T. (Kovács B.) – Tóth T., Zsifkovics.

LMSK Cobra Sport: Kovács Z. – Kovács I., Sütő, Horváth A., Szipőcs – Jankovics, László (Teichel), Lázár, Tóth V. (Tímár) – Bánki, Mocher (Iliás).

Gól: Glócz H. (28., 70.), ill. Szipőcs (25.), Tóth V. (85.)

A góllövőlista állása:

1. Balogh Dávid (Baracs), Tóth Norbert (Adony) 12-12 gól

2. Boros Benjamin (Nagykarácsony), Horváth Ádám (Vajta), Pál Attila (Káloz) 10-10 gól

3. Rezicska Richárd, Szabó Zoltán (mindkettő Vajta) 9-9