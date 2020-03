Nem hagyott esélyt ellenfelének az Aqvital FC Csákvár

A labdarúgó Merkantil Bank-liga NB II. 26. fordulójában a tabellaszomszéd BFC Siófok otthonába látogattak az Aqvital FC Csákvár labdarúgói.

Szomorkás, szürke időben vette kezdetét a két együttes párharca, a játék sebessége viszont jobb kedvre deríthette a kilátogató szurkolókat. Csákvári oldalon Madarász Márk nagyon jól elkapta a mérkőzés fonalát, már az első percekben is több veszélyes megindulása volt a jobb szélen. A 3. percben is ő volt a főszereplő, centerezését követően Galambos Ádám tüzelt kevéssel kapu mellé. Mohamed Remili kissé lecsúszó lövésével a hazaiak is veszélyeztettek, egy perccel később a Csákvár viszont ennél jóval drasztikusabb lépésre szánta el magát. Félpályás labdaszerzést követően Daru Bence kapott egy jó labdát, majd élve a lehetőséggel, tűpontosan kilőtte a hosszú alsót, 0-1. A 12. percben a csapatkapitányi karszalagot viselő Baracskai Roland lépett ki a védők mögül, lövés helyet viszont önzetlenül a centerezést választotta, labdáját azonban lefülelték a védők. Markek Tamás sem unatkozott a vendégek kapujában, a 16. percben Bencze Márk löketét kellett hárítania. Két percre rá kényszerű cserét kellett végrehajtani hazai oldalon – Kővári Róbert nem tudta folytatni, helyére Réti Patrik érkezett.

A félidő közepéhez érve aktivizálták magukat a Balaton-partiak, előbb Remili lövését tornázta bravúrral léc fölé Markek, majd Elek Bence találatát érvénytelenítették les címén. Remili még egy ollózással is megpróbálkozott, ám labdája gyenge volt, nem okozott problémát Markeknek. A 36. percben érkezett az újabb komoly csákvári lehetőség, egy villámgyors kontra végén Madarász passza után Tamás Nándor lövését kellett Hutvágner Gergelynek bravúrral hárítania. A játékrész legvégére maradt az újabb komoly esemény, ekkor Nándori remek ütemű indításával Tamás iramodhatott neki, a középen érkező Darunak pedig már csak az üres kapuba kellett pofoznia a középre adott játékszert, 0-2. A második félidő legelején Jánvári Gábornak az ötös sarkáról leadott lövését kellett blokkolniuk a csákvári védőknek, majd az 50. percben a sárga mezesek végezhettek el szabadrúgást a hazai tizenhatos közvetlen közeléből – a lövés azonban fölé szállt. A 64. percben ismét pontrúgást végezhettek el a vendégek, ez viszont jóval veszélyesebbnek bizonyult: Madarász jobb felsőbe tartó lövését kellett Hutvágnernek kiszednie. Formás hazai támadás végén Elek bombázott fölé, majd a 69. percben Madarász lövése ment el keresztbe a kapu előtt. Az utolsó 20 percre fordulva előbb Remili lőtt kevéssel a jobb kapufa mellé szép cselek után, majd a Csákvár indított offenzívát. Nándori küzdötte be magát szépen a siófoki kapu előterébe, Galambos Ádám elé tálalt, aki a körülbelül 25 fős csákvári tábor nagy örömére a hosszúba lőtt, háromgólosra növelve csapata előnyét, 0-3. Küzdöttek a szépítésért a lefocizott hazaiak, amely – teljesen megérdemelt módon – végül Remili révén a 82. percben jött össze: szépen megjáratták a labdát, majd a támadó középről, 16 méterről nagy erővel a kapu bal oldalába lőtt, 1-3.

– Szerintem a legjobb tavaszi mérkőzésünk volt, ráadásul egy nagyon jó Siófok ellen (ez volt a somogyiak idei első veresége hazai pályán – a szerk.). Kihasználtuk azokat a dolgokat, amikben jobbak vagyunk, így a sebességbeli fölényünket is. Örülök ennek a három pontnak, mert bár voltak jó mérkőzéseink, ez az a teljesítmény, amire hosszabb távon építeni tudunk – nyilatkozta a mérkőzést követően Visinka Ede vezetőedző.

JEGYZŐKÖNYV

BFC Siófok–Aqvital FC Csákvár 1-3 (0-2)

Siófok Városi Stadion, 550 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman T., Király Zs.)

Siófok: Hutvágner – Kővári (Réti, 20.), Izing, Kiss B., Jánvári – Csilus

T., Tajthy – Beliczky (Balogh B., 66.), Bencze (Horváth A., 46.), Remili –

Elek. Vezetőedző: Gál István.

Csákvár: Markek – Albert I., Nándori (Pratsler, 76.), Tányéros – Tamás,

Mim (Major, 63.), Mészáros D., Madarász, Galambos – Daru (Kocsis B.,

63.), Baracskai. Vezetőedző: Visinka Ede.

Sárga lap: Jánvári (50.), Elek (59.), Csilus (93.), ill. Albert (40.), Daru

(43.), Mészáros (86.)

Gól: Remili (82.), ill. Daru (7., 45.), Galambos (73.)