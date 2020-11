Nem forgott veszélyben az elején megszerzett előny

Lendületben kívánt maradni a a MOL Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I második körének nyitányán. A Zalaegerszegi TE vendéglátójaként pontokért szállt harcba a Vidi.

Ha már a stadionba nem léphetnek nézők, többen is az aréna környéki sóstói tanösvényre igazították egészségügyi sétájukat szombat délután. A fociéret rajongó, kívülmaradt urak és hölgyek mélázva-vágyakozva pillantottak a stadion homlokzata felé, aminek tető alatti sávja már két és fél órával a kezdés előtt pirosan – egy-két helyen lilán – izott. S ahogy egymásnak feszült a két alakulat a 12. fordulóban, úgy tűnt, a fehérváriaknak valóban az lehetett az egyik legnagyobb problémájuk, hogy színtévesztő a díszfény egyik eleme. Jól futballozott a Vidi.

Egy perc sem telt el, mikor lendületesen vezette fel a labdát Szánthó Regő, középre gurított, a 16-os vonaláról pedig Szankovics lőtt a jobb sarok felé, de nem volt sebesség a labdában, így Rockov rávetődhetett. A 9. percben találta először a kaput a Vidi, Houri a tizenhatos sarkától nem messze végezhetett el szabadrúgást, jól tekerte, a kapu elé, ahol Muszliu csúsztatott, de épp a középen álló Demjén kapus kezébe. Lüktetett a játék, a ZTE bátran futballozott, s ezt Könyves nyomatékosította egy lökettel, Rockov védett lábbal. A 12. percben újra a másik térfélen gurult a labda, Nikolics passzolt a büntetőterületen belülre törő Budu Zivzivadzéhoz, aki ballal elfektette Lesjakot, majd jobbal a kapu közepébe lőtt, 1-0. Hamar növelhette volna előnyét a Vidi, de Bamgboye 12 méterről a keresztléc fölé durrantott. 20 percnyi játék után impozáns összjátékot követően Nikolics közeli lövését blokkolták a zalai védők, azonban egy minutummal később már csak lesték a vendégek, ahogy a fehérvári támadók csiki-csukiznak a kapujuk előtt, Lyes Houri 5 méterről tette fel a léc alá a Nikolicstól visszakapott zsugát, 2-0.

Márton Gábor alakulatának fekszik az új, úgynevezett ötvédős hadrend, ami inkább három hátvédet szögez a kapu elé, a szélsők leginkább a támadásokkal foglalatoskodnak, akkor persze, ha offenzív játékot futtat a csapat. Ugyan több góllal is vezethetett volna a piros-kék egylet, de működött a gépezet, így nem is cserélt a szünetben a Vidi. Továbbra is dominált a Fehérvár, azonban helyzetekig sokáig nem jutott. A ZTE szervezettebben védekezett, s olykor agresszívebben is. Szalai a 68. percben kapta meg első sárgáját, majd három minutummal később a másodikat is, bár, a Vidi trénerének hangos számonkérése után mutatta fel Erdős játékvezető a sárgát, majd a pirosat is. Emberelőnyben volt már a Vidi, mikor Houri szöglete nyomán Alef csúsztatott a rövidsarokra, de az oldalhálóban landolt a labda. A 76. percben Márton-mester a gólszerzőket tapsoltatta volna meg a nézőkkel, ha lettek volna, mert Zivzivadzét és Hourit is lecserélte. De nem a helyettük beálló Petrjak, vagy Nikolov került helyzetbe, hanem Nego ívelése nyomán Stopira – távoli fejese a kapu fölé szállt. A hosszabbítás perceiben szépíthetett volna a ZTE, de a Rockovot is elfektető Vass Patrik éles szögből megeresztett lövését Rus Adrián blokkolta a gólvonalon.

A fehérvári támadójáték a második félidőben már nem volt annyira gördülékeny, mint az elsőben, a hatékonyságról nem is beszélve. Így sem veszélyeztette semmi a Vidi győzelmét, magabiztosan tartotta itthon a pontokat.

Jegyzőkönyv

MOL Fehérvár FC–Zalaegerszegi TE FC 2-0 (2-0)

MOL Aréna Sóstó, nézők nélkül. V.: Erdős J. (Albert, Király)

Fehérvár: Rockov – Muszliu, Stopira, Fiola (Rus, 87.) – Alef – Bolla, Nego (Ruben Pinto, 87.), Houri (Nikolov, 76.), Bamgboye (Hangya, 62.) – Nikolics, Zivzivadze (Petrjak, 76.). Vezetőedző: Márton Gábor

ZTE: Demjén – Szalai D., Szánthó (Szélpál, 73.), Lesjak, Bobál D., Gergényi (Tanasin, 35.) – Koszta M. (Vass P., 55.), Szankovics (Kovács B., 55.), Favorov – Babati, Könyves. Vezetőedző: Boér Gábor

Gól: Zivzivadze (12.), Houri (21.)

Sárga lap: Kovács D. (19.) ill. Szánthó (50.), Vass P. (61.), Szalai (68., 71.) Kiállítva: Szalai (71.)