Nem estek kétségbe a megyei fociklubok

Az egész világon tomboló koronavírus-járvány miatt az összes sportesemény elhalasztásra vagy törlésre került – a Fejér megyei élvonalbeli labdarúgócsapatok azonban elütik az időt az uborkaszezon alatt is.

Gondolhatnánk, hogy egy időre leállnak a klubok szakmai stábjai és segítői ebben a krízis­helyzetben, de ez korántsem így van. A MOL Fehérvár FC csapatát például a járvány sem akadályozhatta meg abban, hogy bajnoki mérkőzést játszanak – természetesen csak virtuálisan, s ehhez a Football Manager 2020 nevű játékszimulátort hívták segítségül. A valóságban a 26. fordulóban került volna sor a Paksi FC – MOL Fehérvár FC bajnokira (az odavágón egyébként hazai pályán 0-2-re kikaptak a piros-kékek), a Paks 28 szerzett ponttal a 10. helyen áll a tabellán, míg a Vidi a második a fővárosi Ferencváros Torna Club mögött 50 egységgel.

A klub azokat a játékosokat tette be az első csapat keretébe a virtuális játék indításakor, akik a múlt heti bajnoki találkozókon a valóságban is rendelkezésre álltak, kiegészítve azzal, hogy a paksiak középpályása, Szakály Dénes sérülést szenvedett az Újpest elleni zárt kapus bajnokin. A 18-as mérkőzéskeretekbe, valamint a találkozó menetébe nem nyúlt bele a Vidi, cserébe végig kommentálták a Lyes Houri duplájával, valamint Tamás Olivér és Pátkai Máté találataival végül simán, 4-0-ra megnyert találkozót. A Puskás Akadémia FC csapata sem tétlenkedik, hiszen ők azt találták ki, hogy mindennap felidéznek a bajnokságból egy mérkőzést időrendben, s azt megosztják a honlapjukon is. Ők már az 5. fordulónál járnak. Az Aqvital FC Csákvár a holland AFC Ajax csapatához hasonlóan retró meccseket vetít a honlapján – kezdésnek a 2014-es, Békéscsaba elleni bajnokit mutatták meg.