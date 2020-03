Nem ért végül rájátszást a Volán Linzben elért sikere

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) alsóházi középszakaszának 10., egyben utolsó fordulójában két másik mérkőzés eredményében is bíznia kellett a Hydro Fehérvár AV19-nek, ebből viszont csak az egyik vált valóra.

Ahogy azt Antti Karhula a mérkőzés előtt elmondta, jó ellenfélre készülnek a Linz személyében, azonban győzelmi kényszerbe szorítanák riválisaikat a három pont megszerzésével. Ennek ellenére meglehetősen rosszul indult fehérvári szempontból a már biztos rájátszásrésztvevő Linz elleni mérkőzés, amely első hat perce során két hazai találatnak is örülhetett a közönség. Pedig Alexander Cijan kiállítása során még Tim Campbell tüzelhetett a kék vonalról, kiegészülés után viszont már a hazaiak vették kezükbe az irányítást. Az 5. perc feléhez érve ez gólban is megmutatkozott, az említett Cijan középre betett korongját Julian Pusnik továbbította a fehérvári ketrecbe, 1-0. Megfogta a vendégeket a bekapott gól, továbbra is a kék-fehérek kapuja előtt zajlott a játék, nem egészen két perccel később pedig Dan DaSilva növelte kettőre csapata előnyét – egy kipattanót továbbított Ouzas kapujába, 2-0. A lehető legrosszabb forgatókönyv alapján folyt tehát a mérkőzés, melynek 10. percéig kellett várni az első komoly vendéglehetőségre, amely során Andrew Yogan ziccerét hárította a 20 esztendős Paul Mocher. Újabb hazai helyzeteket követően a 14. percben rés nyílt a pajzson, Erdély Csanád centerezését pedig Jonathan Hartynak sikerült értékesítenie, 2-1. Pörgős játék vette kezdetét a fehérvári szépítést követően, a rohanás végén pedig az oly fontos negyedik találatot is a vendégeknek sikerült bevinniük. Mindössze 10 másodperc volt hátra az első játékrészből, mikor Yogan tálalása után Scott Timmins egyenlőre alakította a mérkőzés állását, 2-2.

Ott folytatódott tehát a középső felvonás, ahol az első, ráadásul ugyanazzal a forgatókönyvvel: a Linz támadott, a Fehérvár védekezett. Egy „apró” változtatást azonban eszközöltek Antti Karhula fiai, a 26. percben ugyanis ők szereztek újabb gólt: Yogan passzát Timmins tette a kapuba, 2-3. Érzelmi hullámvasútra ültette szurkolóit ezzel a Fehérvár, ugyanis ekkor a Znojmo 3-3-as döntetlenre állt a Dornbirn ellen, míg az Innsbruck 2-0-s hátrányban volt a Villachhal szemben – a Volán pedig így rájátszást érő helyen állt az élő tabellán. A 32. percben Troy Rutkowski révén jártak közel az egyenlítéshez a linziek, majd Campbell kiállítása során kellett serényen védekezni. A hátrány során Erdély és Andrew Sarauer meg is tudott iramodni, viszont nem sikerült gólra váltani a lehetőséget. A játékrész legvégén Yogan előtt is adódott még egy lehetőség, ám maradt az egygólos fehérvári előny.

Ez a tényállás a záró harmad elején villámgyorsan megváltozott, 21 másodperc elteltével Brian Lebler szerzett korongot, majd lőtte azt a kapuba, 3-3. Nem sokat váratott magára a vendégek válasza, Erdély vette el erélyesen ellenfelétől a pakkot, majd Anze Kuralt elé passzolt, aki biztos kézzel értékesítette a lehetőséget, 3-4. Nyomás alá sikerült helyezni a Linzet, a hosszadalmas fehérvári offenzíva pedig a 47. percben újabb találatban öltött testet. Jonathan Harty lövése még nem, Scott Timmins ismétlése viszont már bement, így a mesterhármast jegyző támadó góljával immáron kétgólos volt a Volán-előny, 3-5. Kiegyenlített játék folyt a két gyors fehérvári gólt követően, mindkét fél kisebb helyzetekig tudott csak eljutni. Így volt ez egészen az 57. percig, amikor Erdély Csanád töltötte éppen kétperces büntetését, Dan DaSilva pedig kihasználta az emberelőny adta lehetőséget, 4-5. A gyors gólok mérkőzésén ezzel viszont még nem értek véget az izgalmak, 29 másodperccel később ugyanis Andreas Kristler egyenlített a jobb szélen megindulva, 5-5.

Az utolsó két percben kapott két gól után jöhetett a hosszabbítás, amelyet a hazaiak kezdtek jobban. Girardot pedig ki is küldték gáncsolásért. Négy a három ellen támadhattak tehát a linziek, a Volán viszont hősiesen védekezve ellenállt a rohamoknak. Kemény védekezés után jöhetett a slusszpoén, a büntetőpadról visszaérkező Girard lövését még védte Mocher, Erdély közeli lövése viszont eldöntötte a bónuszpont sorsát, 5-6.

A másik két alsóházi mérkőzésen az Innsbruck meglepetésre vereséget szenvedett a Villachtól, ám a Znojmo végül le tudta győzni a Dornbirnt, így a csehek igen, a magyarok viszont nem jutottak be a 2019/2020-as kiírás rájátszásba.

– Attól függetlenül, hogy véget ért számunkra a szezon, örülök neki, hogy sikerült megnyerni az utolsó mérkőzésünket. Bosszantó ugyanakkor, hogy 50 mérkőzésünk lett volna megtalálni azt a „valamit”, ami az utolsó három mérkőzésen már megvolt, hiszen a középszakasz hajrájában már olyan versenyképes játékot mutattunk, amivel most ott lehetnénk az első nyolcban – nyilatkozta Antti Karhula a mérkőzés után.

JEGYZŐKÖNYV

EHC Liwest Black Wings Linz–Hydro Fehérvár AV19 5-6 (2-2, 0-1, 3-2, 0-1) hosszabbítás után

Linz AG Eisarena, 4400 néző. Vezette: Nikolic, Stolc, Bedynek, Pardatscher

Linz: Mocher – Finn, Oleksy, Lebler 1, Schofield (1), Umicevic (3) –

Altmann, Rutkowski (1), Kristler 1, Brucker, Cijan (1) – Matzka, Roach

(2), Fejes (1), McNeill (1), DaSilva 2 – Wolf, Kragl, Ober, Pusnik 1,

Gaffal. Vezetőedző: Tom Rowe.

Fehérvár: Ouzas – Kaijomaa (1), Campbell, Erdély 1 (2), Sarauer (2),

Kuralt 1 (1) – Tikkanen (1), Stipsicz, Metsavainio, Reisz, Sárpátki – Szabó

D., Harty 1 (1), Yogan (2), Timmins 3, Girard (2) – Szabó K. Vezetőedző:

Antti Karhula.

Kapura lövések: 45-31

Kiállítások: 2, ill. 6 perc