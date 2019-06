Nem csak Gareth Bale-re kell figyelni

Miután a magyar labdarúgó-válogatott legyőzte Azerbajdzsánt, csoportelsőként várja az Európa-bajnoki selejtezősorozat negyedik felvonását, a Wales elleni összecsapást.

Szombaton Bakiban Willy Orban két találatával és Holman Dávid góljával 3-1-re nyert Magyarország Azerbajdzsán ellen. Ezzel az idegenbeli dia­dallal, no meg Wales horvátországi 2-1-es vereségével Marco Rossi válogatottja az E-csoport élére ugrott. Ugyan két lejátszott meccs után csak negyedik Wales nemzeti együttese, kétségkívül a csoport egyik legesélyesebb csapata a továbbjutásra. Ezért óvatosan kell ellenük játszani a kedden, 20.45-kor kezdődő összecsapáson a Groupama Arénában.

A magyarok szövetségi kapitánya, az olasz Marco Rossi elárulta: alkalmazkodik az ellenfélhez a kezdőcsapat összeállításakor.

– Tervezek változtatásokat a kezdőcsapatban, de ezek kizárólag taktikai jellegűek lesznek, nincs szó arról, hogy a kikerülőkkel ne lettem volna elégedett Azerbajdzsánban. A walesi játékosok fizikálisan sokkal erősebbek, jobb kondícióban lévő futballisták, mint az azeriek voltak, muszáj rea­gálnunk erre a csapat összetételénél. Minden mérkőzésen hasonló szempontok alapján állítjuk össze a kezdőcsapatot, az a tizenegy kezd, amely az adott ellenféllel szemben a legjobb esélyekkel veszi fel a harcot – mondta a kapitány, aki korábban felfüggesztett, ám most életbe lépő büntetése miatt nem lehet ott a kispadnál. A vonal mellől Bakiban is elküldött trénert segítője,

Cosimo Inguscio helyettesíti.

– Megpróbáltuk feltérképezni a walesiek erős és gyenge pontjait is, utóbbiból nem sokat láttunk az előző mérkőzéseiken – vélekedett Marco Rossi. – Nagyon gyorsan tudnak helyzeteket kialakítani az előrelőtt labdákból, dinamikus, fizikailag és technikailag is kiváló játékosaik vannak. Középpályásuk, Daniel James egészen hihetetlen adottságokkal rendelkezik, úgy gyorsul, mintha Usain Boltot látnám a pályán. Az biztos, hogy nem szabad területet adnunk a walesi játékosoknak, máskülönben nagyon megjárjuk.