Nem csak a fociról szól

Szombaton immáron a negyedik Adni Jó! kispályás focitornára kerül sor Székesfehérváron.

A meghívásos jótékonysági viadalt ezúttal a Bébic utcai műfüves pályán rendezik 10 órától. A szervezők célja most is a jótékonykodás, ismét a kisállatok számára gyűjtenek eledelt, játékot, a mindennapokban szükséges eszközöket. Aki kíváncsi a jó focira, és mellette még szívesen adományozna is, mindenképpen keresse fel szombaton a Bébic utcai pályát.

Vezető képünk illusztráció!