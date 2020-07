Nem büszke a Vidi sportigazgatója

Ahogy véget ért a honi labdarúgóidény, máris megindult a játékosmozgás az NB I.-es együtteseknél. A Mol Fehérvár FC sportigazgatója jelezte, három-négy új labdarúgó érkezhet, Zsóri Dániel pedig már távozott is.

Kovács Zoltán nem büszke a Mol Fehérvár FC idei teljesítményére, s szerinte senki sem teheti ki az ablakba a bajnokságban elért ezüstérmet, mert a csapattal szemben nagyobb az elvárás, aminek meg kellett volna felelni. – Amikor ezt a szezont elemezzük, önkritikát kell gyakorolnunk, nem szabad becsapni magunkat. Sajnos valóban sokkal rövidebbre sikerült a nyári nemzetközi szereplésünk, mint ahogy terveztük és ahogy azt korábban megszoktuk. Ráadásul egy olyan erősségű csapat ellen estünk ki, akin az előzetes várakozások alapján, majd a mérkőzéseken szembesülve a játékerejükkel, túl kellett volna jutnunk, így természetesen még nagyobb volt a csalódás. Talán ennek a pofonnak a hatására is jól kezdtük a bajnokságot, jó futballt mutattunk be, az első hat bajnokinkat megnyertük. Utána viszont – finoman szólva is – hullámzóvá vált a teljesítményünk. Felvillanásaink voltak, de egy-egy meccsre, egy-egy félidőre redukálódott a jó teljesítmény és mindez összességében a tavaszunkra is elmondható – értékelt a klub honlapján a sportigazgató.

Juhász Roland, Huszti Szabolcs és Paulo Vinícius személyében vezérek távoztak a csapattól, akiket pótolni kell.

– Nagyon nehéz lesz őket pótolni, de természetesen azon dolgozunk, hogy ez minél előbb sikerüljön. De jelenleg is vannak az öltözőben olyan játékosok, akiknek elő kell lépniük és vezérré kell válniuk, mert alkalmasak rá. Az elmúlt egy-két évben elkezdtük megfiatalítani a csapatot, ez alól csak Nikolics Nemanja leigazolása a kivétel. Ezt a tendenciát szeretnénk folytatni a következő hetekben, hónapokban is. Vannak megkeresések, biztos hogy lesznek távozóink, a másik oldalon pedig három-négy érkezővel számolunk, szeretnénk frissíteni a keretet, hiszen a céljaink változatlanok: bajnoki címet és Magyar Kupát akarunk nyerni jövőre, a nemzetközi kupában pedig minél messzebb próbálunk jutni. A ZTE-től, kölcsönből visszatérő Bolla Bendegúz minden bizonnyal marad a Vidinél, míg Tamás Krisztián a Honvédnál köthet ki. A nem is oly rég Debrecenből igazolt Zsóri Dániel azonban biztosan távozik, a Puskás-díj birtokosa az újonc Budafokot erősíti, kölcsönben.