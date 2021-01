Nem az ő meccsük volt

A futsal NB I alapszakaszának 16. fordulójában a Dunaferr DUE Dutrade FC csapata kiütéses vereségbe szaladt bele a DEAC ellen.

Dunaferr DUE Dutrade FC – DEAC 3-9 (2-5)

Dunaújváros, zárt kapuk mögött

Vezette: Hartung – Apkó – Maml

Dunaferr DUE Dutrade FC: Cseresnyés 1 – Kovács K., Csányi, Dorogi, Németh L. Csere: Gergely (kapus), Perjési 1, Schnierer, Szili, Szabó Z., Csala, Slett, Bartha 1, Garda. Vezetőedző: Facskó József.

DEAC: Dobi – Tóth A. 1, Szabó L. 1, Thiago, Rácz 1. Csere: Tóth B. (kapus), Sánta, Faragó 1, Szentes-Bíró 2, Siska 1, Kántor, Figeczki 1, Berecz 1, Szabó J. Vezetőedző: Elek Gergő.

Az újvárosiak nem „fehér zászlót lobogtatva” futottak ki a pályára, ezt bizonyította Perjési Viktor, aki a jobb alsóba tüzelt az 5. percben. Ezt követően Szentes-Bíró Tamás lekészítéséből Siska Gergő köszönt be. A DEAC jóval többet birtokolta a játékszert, ellenfelük viszont kontrákkal igyekezett veszélyt teremteni. Majd ismét eltüntette a hátrányát a házigazda, Bartha Roland talált be, de nem állt sokáig 2-2 az eredményjelzőn, ugyanis Szentes-Bíró 9 méterről leadott lövése tréfálta meg Cseresnyés Alexet. Aztán Sánta Attila, aki a Dunaferrtől tért vissza a DEAC-hoz néhány héttel ezelőtt. Faragóval Lajossal rúgatott gólt. A félidő vége előtt Szabó Lajos maradt üresen a hatos környékén, ezzel a sansszal pedig élt is, 2-5.

A második játékrészt is magas fordulatszámon nyitották a látogatók, ezt Szentes-Bíró kapufája támasztotta alá. Ezután Thiago lövését hárította Cseresnyés, aki meglódult és bevette Dobi Attila kapuját. A 27. percben Siska hozta helyzetbe Szentes-Bírót, aki feltette nem is hibázta el lehetőségét. Nem sokkal később majdnem újra csökkentett a hátrányán Dunaferr, de Dorogi Benjamin a kapufát találta telibe. A vendégek gólparádéjából Berecz Rafael is kivette a részét, Szabó L. gólpasszát értékesítette. A végjátékban a Dunaferr levitte kapusát, de ebből ellenfelük jött ki jobban, mivel Tóth Attila és Figeczki Ágoston is bevette az üresen tátongó kaput, 3-9.