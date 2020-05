Nem az elképzelések szerint alakult a pólós nyitás

A sportcsapatokat érintő korlátozások enyhítése után is nehéz helyzetben vannak a vízilabda-egyesületek, amelyek az uszodák egészségügyi kockázatai miatt továbbra is korlátozottan készülhetnek.

A férfi vízilabda OB I/B-ben szereplő Fehérvár Vízilabda SE felnőtt férfi csapata az A csoport 9. helyéről várja a bajnokság sorsáról szóló döntést. Gyöngyösi János alakulatára még számos éles mérkőzés várna, amelyek eldöntenék, a kiesés ellen, vagy a minél jobb helyezésért kellene játszani a rájátszás során.

– Május legvégén nyithat csak a strand, így vizes edzéseket addig egészen biztosan nem tudunk tartani. A zárt helységeket, így a konditermet szintén nem tudjuk még birtokunkba venni, csak 18-a után. A szövetség számára is továbbítottuk ezeket az információkat, miszerint június elejénél hamarabb nem tudunk ismét edzésbe állni. A csapatoktól beérkező visszajelzések során dönt majd az MVLSZ az esetleges folytatásról május 11-én, ugyanakkor igen valószínűtlen, hogy van esély a hátralévő mérkőzések megrendezésére. Az OB I/B-ben még bőven az alapszakaszban járunk, még a vírustól függetlenül is vannak elmaradt mérkőzéseink, ezeket pótolni pedig hosszadalmas volna – azt követően pedig, hogy az utolsó együttes is megkezdte az edzéseket, négy hétnek kell eltelnie a bajnokság folytatásáig. A végleges döntés megszületéséig viszont, akármi is legyen az, ugyanúgy fognak készülni a játékosaink minden korosztályban, az edzőik által előírt száraz edzéseket folytatják. A fiatal játékosok helyzete sem egyszerű az immáron nyolcadik hete tartó veszélyhelyzet során, ám Ágner Zoltán, az utánpótlás vezetőedzője úgy véli, jól állják az ifjú pólósok a próbát.

– Az egyéni edzéstervek alapján készülnek a játékosaink, néhány hete pedig teszteket is bevezettünk, hogy pontosabb rálátásunk legyen az elvégzett munkára. Bár féltünk attól, hogy tömegesen a számítógépes konzolok adta kényelembe és álomvilágba fognak beledőlni, nagyon jó százalékban teljesítenek, a kétszázból mindössze ketten jelezték, hogy ebben a formában nem szeretnék folytatni a munkát. A játékosok motivációját jól mutatja, hogy pénteken, mikor a korlátozások enyhítéséről szóló első hírek megjelentek, egymás után érkeztek az üzenetek, hogy hétfőn mehetünk-e már edzeni. Szomorúan hűtöttem le a kedélyeket, de bízom abban, hogy amennyiben a vírushelyzet megengedni, a lehető leghamarabb visszatérhetünk majd a medencébe.