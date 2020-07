Nem állt meg a kajak-kenus élet

Noha talán a kajak-kenu sportágban volt a legkönnyebb dolga a versenyzőknek, hiszen a karantén nem gátolta az edzésüket, az egész éves terveiket keresztbe húzta – Máthé Krisztiánnal és Katona Lilivel beszélgettünk, akik az előző heti házi versenyen is jól szerepeltek.

– Egészen áprilisig visszamennék az időben. Túl a mélyponton és elfogadva, hogy az idei év más lesz, mint a többi, szépen fokozatosan kezdtem visszanyerni a formám az edzéseken. Mi nem mehettünk sehova sem táborba, mert az vagy drága, vagy csak az olimpiára esélyeseknek állta a szövetség. – kezdett bele az utóbbi negyedév felvázolásába a maratoni világbajnoki ezüst­érmes Máthé Krisztián.

– Májusban volt egy komolyabb edzésünk, ami annyit jelentett, hogy Dunavarsányból megkerültük a Csepel-szigetet. Fontos, hogy közben az edzés mellett hatalmas szerepet kapott a tanulás, jöttek a vizsgák, megírtam gyorsan a szakdolgozatomat, és végül július 3-án sikerült befejeznem a kissé elhúzódott egyetemi karrierem. Most, hogy ezzel a teherrel is könnyebb vagyok, ismét főszerepben lesz a kajakozás, és készülünk a szeptemberi maratoni ob-ra, bár a bizonytalanság megmaradt, de most már annyira nem zavaró, mint március-áprilisban volt. Készülünk rendesen, most lehet edzeni nyugodtan, és tesztelgetni az edzésmódszereket.

Krisztián egy párt alkot a szintén maratonista Katona Lilivel, aki ugyancsak a Dunaferr SE versenyzője.

– Úgy gondolom, hogy egész jól sikerült az alapozó időszak, hiszen bőven volt időnk most hosszúkat evezni. Az elmúlt pár hónapban a saját edzéstervem alapján készültem, melyhez nagyon jó edzéspartnerként Horváth Benedek is csatlakozott. – így fogalmazott Katona Lili, aki emellett Horváth Alexával is elkezdte a páros edzéseket, ami mindig felüdülést jelent számára a folyamatos egyesben evezések után, ahogy az is, hogy Krisztiánnal mindkettejüknek sikerült lediplomázniuk a Testnevelési Egyetemen.

– Most július elején tartottunk egy pihenő hetet, amit végre a családdal lehetett tölteni, ez már nagyon hiányzott, és így újult erővel, kipihenten tudjuk folytatni az edzéseket. – zárta Lili a beszámolót.

S hogy valóban nem állt meg a megyében a vízi sport körforgása, azt jól mutatja, hogy a Dunaferr házi versenyt is tartott nemrégen. Reggel 8:30-kor kezdtek a legfiatalabbak, 2000 m-en a lányoknál Kovács Boglárka nyert Katona Sára előtt, míg a fiúknál Kobzos Kean nyert. A kenusoknál Varga Gábor ért elsőnek célba, és velük rajtolt PC-2-ben (portyakenu, lassabb és stabilabba a versenykenunál – a szerk.) Dohárszki Ábel és Csernák Attila, akik szintén aranyérmet kaptak. Az 1000 méteres versenyszám a kenusoknál Hajdu Jonatán győzelmével ért véget Slihoczki Ádám előtt, és 500 m-en is ők magasodtak ki a mezőnyből, míg 200 m-en Horváth Benedek tudott nyerni, Slihoczki és Kovács Máté előtt.

Női kajakban rajthoz állt a tavalyi Olimipiai Reménységek Versenyén három aranyat szerző Boldis Csenge, Pető Réka és Katona Lili is. 1000 méteren és 500 méteren is Csenge bizonyult szoros csatában gyorsabbnak, ám a sprintszámot Réka húzta be. Férfi kajakban két ifjúsági korosztályú fiú, Decsi Márk és Perger Máté állt rajthoz, valamint Bencs Botond és Máthé Krisztián. Utóbbi minden távon hátrányból indult, ennek ellenére mindhárom versenyszámot a rutin és a tapasztalat miatt a maratonista versenyző nyerte.