Nem akar gólt kapni a Fehérvár Pakson

Folytatná az atomvárosiak elleni jó szériáját a MOL Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 13. fordulójában. A Vidi vasárnap 17.30-kor vendégeskedik a Paksi FC otthonában.

34 egymás elleni bajnoki összecsapáson 19 alkalommal nyert a Vidi, 9 döntetlen mellett pedig csak hatszor diadalmaskodott a Paksi FC alakulata. A gólarány terén is meggyőző a fehérváriak fölénye, 60 alkalommal zörgették meg a piros-kékek a paksi hálót, míg a Vidi mindenkori kapusának 25-ször kellett a gólvonal mögé piszkálnia. Az utóbbi tíz randevún azonban nem ennyire komoly a fehérvári dominancia. Négyszer nyert a Vidi, kétszer a Paks, s négy meccsen osztoztak a pontokon. Mint a legutóbbi két összecsapáson is. Májusban Pakson játszottak 0-0-t, az idei pontvadászat 2. fordulójában pedig az azóta kölcsönben Törökországban szereplő Hodzic góljával a 92. percben mentett pontot a MOL Fehérvár. Az atomváro­siak ellen Nikolics Nemanja a legeredményesebb fehérvári, hétszer mattolta már a zöld-fehérek védelmét és kapusát.

Márton Gábor ­együttese 11 mérkőzést maga mögött hagyva 22 ponttal a második a tabellán, az immár Bognár György vezette Paks egy meccsel többet játszott, 18 ponttal az ötödik.

– Nehéz mérkőzésre számítok vasárnap este, hiszen a Paks eredményei az edzőváltást követően igazán tiszteletreméltóak. Az új edző irányításával hazai pályán még nem kapott ki a Paks, de amúgy is mindössze csak egy vereséget szenvedtek 8 meccs alatt – mustrálta a vasárnapi ellenfelet a fehérváriak védője, Viszar Muszliu. – Szerencsére mi is jó formában vagyunk, a legutóbbi két meccsen gólt sem kaptunk. Személy szerint élvezem azt az új taktikai felállást, amelyben mostanában játszunk a bajnokságban, de már nyáron, a nemzetközi kupameccseken is jól futballoztunk ebben a rendszerben. Nekünk mindig támadó futballt kell játszanunk, ez az elvárás velünk szemben, mi pedig ennek igyekszünk megfelelni, minden találkozón nagyon sok helyzetünk van, szerintem vasárnap is lesz majd lehetőségünk az ellenfél kapuja előtt, ezeket kell majd jó százalékban értékesíteni. Hátul pedig ugyanolyan fegyelmezetten kell védekeznünk, ahogy az utóbbi két fordulóban tettük.

A Vidi a győzelem reményében utazik az atomvárosba, s nem akar gólt kapni.

– A ZTE ellen egyik fő célunk volt, hogy a védekezést stabilizáljuk. Azonban a góllövéssel helyenként még mindig voltak problémák. Sok a helyzetünk, s szerencsére az előző két mérkőzésen többet ki is használtunk. Nagyon remélem, hogy vasárnap is kapott gól nélkül és három ponttal térünk haza. Az adódó helyzeteket már az első húsz percben be kell rúgnunk, hogy könnyebb dolgunk legyen és nyugodtabban futballozhassunk – tekintett előre a zárt kapus bajnokira Fiola Attila, a MOL Fehérvár FC hátvédje.