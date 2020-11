Nem ajándékozhat pontokat Miskolcra a Fehérvár FC

Kötelező pontokért száll harcba a MOL Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 11. fordulójában. A fehérváriak vasárnap 17 órakor fogadják a Diósgyőri VTK alakulatát.

Kinek kedvezett vajon a szünet? – ez lehet a hétvégi forduló nagy kérdése. A MOL Fehérvár FC-nek vissza kell találnia a győzelmek most kissé bozótos ösvényére, míg a Diósgyőri VTK minden bizonnyal élni szeretne az ölébe hullott eséllyel, a felzárkózás után szilárdítaná pozícióját a középmezőny alján.

A 74. egymás elleni élvonalbeli összecsapáson viaskodnak a fehérváriak és a miskolciak a vasárnapi, nézők nélkül rendezett bajnokin. Az eddigi csatározások során 40 alkalommal aratott diadalt a Vidi, 10 döntetlen mellett 23-szor zsebelte be a pontokat a DVTK. Az utóbbi évek is fehérvári fölényt mutatnak, azonban figyelemre méltó, hogy az elmúlt négy és fél esztendő 13 randevújából haton állt a győzelmi zászló a diósgyőrieknek. Legutóbb, márciusban nem bírtak egymással a felek, Nego 88. percben szerzett góljára Tabakovics a 90. minutumban válaszolt. Most azonban nem elégedhetnek meg a fehérváriak a pontosztozkodással. A válogatott program miatti bajnoki szünet előtt az MTK otthonában szenvedtek sima, 3-1-es vereséget Negóék. Válogatott klubtársaival közösen sikeres időszakot tudhat maga mögött a nemzeti együttesben már gólt is jegyző, francia származású Nego Loic, most azonban a Vidivel kell utat kaszabolni a diadalok útján. Mert a fehérváriak szokatlan mélységbe csúsztak, 9 meccsen gyűjtött 16 pontjukkal a tabella negyedik helyéről várják a hétvégi folytatást.

– Változtatnunk kell azon a játékon, melyet a szünet előtti utolsó mérkőzésen, az MTK ellen mutattunk – vélekedett Nego Loic a klub honlapján. – Mindannyian tudjuk, hogy azt a meccset mi buktuk el, és nem a valódi arcát mutatta a csapat. A Diósgyőr elleni meccsen kulcskérdés lesz, hogy tanultunk-e a hibáinkból? Az MTK-tól elszenvedett vereségért mindenkinek vállalnia kell a felelősséget. Vasárnap este minden azon múlik majd, hogy tudásunknak megfelelően teljesítsünk. Harcolnunk kell a három pontért! Nem is kérdés, hogy erre képesek vagyunk, csakis rajtunk múlik, hogyan teljesítünk. A Diósgyőr alapvetően védekező felfogásban játszik, és képes a hatékony kontratámadásokra. De úgy gondolom, ha végig egységesek maradunk, koncentráltan, stabilan játszunk, s kellőképpen figyelünk a kontrákra, nem lehet probléma itthon tartani a pontokat.

A Diósgyőri VTK jó hangulatban várhatja az összecsapást. Borzasztóan kezdte a bajnokságot a DVTK, majd három körrel ezelőtt ellépett a kiesőzónából a Puskás váratlan legyőzésével, majd egy kisvárdai bukta után úgy kapott három pontot, hogy nem is lépett pályára. A koronavírus-sújtotta Újpest elleni mérkőzés egységei hullottak a Diósgyőr ölébe játék nélkül, s a piros-fehérek 10 pontjukkal a tabella 9. helyéről érkeznek a MOL Aréna Sóstóba.