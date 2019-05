Nem adott esélyt az UVSE a döntő utolsó meccsén

A női vízilabda-bajnokság három győzelemig tartó fináléjában a lehetetlenre vállalkozott a Dunaújváros. Az eddig zsinórban négy bajnoki címet bezsebelő újpestiek azonban nem engedték kiénekelni a sajtot a szájukból.

UVSE Hunguest Hotels– DUE-Maarsk Graphics 11-7 (2-0, 5-4, 2-0, 2-3)

UVSE: Gangl – Parkes 1, Szücs, Keszthelyi 3, Faragó 3, Sevenich, Kindred. Csere: Varga – Neushul 3, Antal, Kiss E., Mucsy, Peresztegi, Baksa 1. Edző: Benczur Márton.

DUE: Kiss A: – Menczinger 2, Gurisatti 1, Horváth B., Garda 1, Ziegler, Vályi. Csere: Aarts – Brezovszki, Luka 1, Mahieu 2, Szellák, Huszti, Sajben. Edző: Mihók Attila.

Kipontozódott: Gurisatti, Ziegler.

Az egyik fél harmadik győzeleméig tartó párharc végeredménye: 3-0 az UVSE Hunguest Hotels javára

Kedden már megszorongatta ellenfelét a dunaújvárosi csapat, amely taktikailag sokkal jobban összpontosított, ám nem tudott élni a lehetőségeivel. Szombaton már idejekorán olyan előnyt kovácsolt a bajnoki címvédő, amire csak elvétve voltak képesek válaszolni Mihók Attila tanítványai. Amikor pedig úgy tűnt, végre sikerül megúszniuk egy emberhátrányt, akkor Baksa Vanda ívelt Laura Aarts felett a kapuba, 5-1. Ez volt az a pillanat, amikor nagyjából eldőlt a párharc. A második negyed amúgy igazán gólgazdagra sikeredett, fel is jött a DUE mínusz háromra, de aztán újból megroggyantak a Fejér megyeiek, akik Fortuna kegyeltjévé sem váltak. Sokkal motiváltabbnak tűnt az újpesti alakulat, a fővárosiakon látszott, veretlenül szerették volna befejezni a sorozatot. A nagyszünet után az első két újvárosi akció kimaradt, Jamie Valeri Neushul pedig kihasználta a vendéglátók hatodik emberelőnyét, 8-4. Ezt a játékrészt is két góllal nyerték a budapestiek, akik azért köszönettel tartoztak Gangl Edinának is, aki válogatott formában védett. A lilák a tavalyihoz hasonlóan százszázalékos teljesítménnyel zárták a 2018/2019-es sorozatot.

– Szerettük volna, ha az idén háromnál több mérkőzést igényel a döntő, de az ellenfél három meccs alatt fölénk tudott nőni. Rendkívül egységes támadó- és védőjátékot mutatott be. Nagyon igyekeztünk, hogy megnehezítsük a dolgukat, összességében nem vagyok elégedetlen az eredménnyel – értékelt Mihók.