Nem adott esélyt a Siófok

Az első félidőben még tartotta a lépést a Dunaújvárosi Kohász KA női kézilabdacsapata a Siófok KC vendégeként, de végül nagyarányú vereséget szenvedett a K&H Liga 15. fordulójában.

A bronzéremre hajtó, s szinte teljes egészében légiósokból álló Siófok KC ellen fegyelmezett játékkal készült a Dunaújvárosi Kohász KA együttese, de sok jót nem remélhetett a Balaton partján.

Dombi szerzett vezetést az első támadásból, de erre rögtön három góllal válaszoltak Nze Minkóék. György László alakulata csak a 6. percben talált be ismét, Kazai Anita és társai nem találták a rést Solberg kapus pajzsán. A vendégkiállításokkal is jól sáfárkodott a Siófok, s a 12. percben Aoustin góljánál már néggyel vezettek a hazaiak (7-3). Újra rápakoltak a félidő derekánál (10-4), azonban a Kohász nem roppant össze e tetemes súly alatt sem. Feljavult a védekezés, támadásban is sikerült kihasználni az adódó lehetőségeket, s Szekerczés, Grosch, valamint Szalai találataival a 24. percre némileg visszajött a meccsbe a DKKA (11-8). Közelebb azonban nem férkőzött, négy góllal vezetett félidőben a Siófok.

Szekerczés találatával még feljött háromra a Dunaújváros a szünet után, azonban a folytatásban a hazaiak könyörtelenül büntették a hibákat, s elléptek a Fejér megyeiektől. Solberg brillírozott, György László időkérései nem törték meg a siófokiak lendületét. 15 percen át nem dobott gólt a Kohász, így nem csoda, hogy nagyarányú vereséget szenvedett.

Siófok KC–DKKA 31-17 (14-10)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 980 néző.

Vezette: Bíró Á., Kiss O.

Siófok: Solberg – Kobetic 5, Nze Minko 6, Jezic 2, Gonzalez 5, Böhme 3, Aoustin 6. Csere: Dedu (kapus), Kmirova 1, Barkóczi 1, Wald, Perianu 1, Elghaoui. Vezetőedző: Tor Odvar Moen.

DKKA: Csapó – Grosch 2, Szekerczés 7, Szalai 2, Dombi 1, Ferenczy, Kazai 3. Csere: Vártok (kapus), Cifra, Nick, Bouti 1, Molnár 1, Sirián, Mihály. Vezetőedző: György László.

Tor Odvar Moen: – Az első félidőben átlagos teljesítményt nyújtottunk és az Újváros gyors emberei is problémákat okoztak nekünk. A folytatásban a kapusteljesítmény, a védekezés és a játékunk tempója is nagyon magas szintű volt. Továbbra is jó periódusban vagyunk.

György László: – Csalódott vagyok. Az első félidőben még ellenfelei tudtunk lenni a Siófoknak, de a fordulást követően már egy egészen más mérkőzés következett. Sok hibát vétettünk, és nem tudtunk mit kezdeni a Siófok tempójával. Gratulálok a hazai csapat győzelméhez!