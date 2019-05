Nehezen, de behúzta az éllovas

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 26. fordulója nem hozott semmilyen változást az élbolyban, ám a Sárosd nagy verésbe szaladt bele Bogárdon, míg a Kisláng-Telmex legyőzte a bajnoki hajrára kipukkadó Főnix FC csapatát.

Ercsi Kinizsi–Bicske 3-4 (1-3)

Ercsi, 150 néző. Vezette: Wittner József.

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Holentoner (Pintér L.), Tolnai, Hamar (Tóth K.), Jerzsabek – Kondreska (Ivacs), Rebők (Bognár B.), Kovács P., Szalánczi – Gróf, Kővári L. (Hosszú K.). Vezetőedző: Lieber Károly.

Bicske: Zelizi – Sötét, Lak, Madarász, Nagy D. (Farkas M.) – Peinlich (Valentics), Solt (Bélik), Molnár V., Rigó G. – Varga Z. (Veres), Tornyai T. (Takács M.). Vezetőedző: Vukmir Dragan.

Gól: Kővári L. (32.), Szalánczi (73.), Ivacs (90.), ill. Tornyai T. (11.), Kovács P. (17., öngól), Varga Z. (23.), Rigó G. (53.).

Jók: Hamar, Kővári L., ill.: Sötét, Lak, Rigó G.

Jól kezdett a Bicske, róluk szólt az első huszonöt perc. Tornyai Tamás talált be, majd Kovács Péter vétett öngólt, valamint Varga Zoltán is bevette a hazai kaput, 0-3. Közben Jerzsabek Botond hagyott ki egy ziccert 0-1-nél. Aztán váratlanul szépített az Ercsi, Kővári László fejelt be egy szögletet, 1-3. Ezt követően nekiment a Kinizsi az ellenfelének, mégis ők kaptak gólt Rigó Gábor révén, ugyancsak egy szöglet után, 1-4. A 73. percben az első találatnál nagyot hibázó Szalánczi Gergő lőtt szépségdíjas gólt 18 méterről, 2-4. A 90. percben Ivacs Gábor egy gyönyörű szabadrúgásgóllal fokozta az izgalmakat, 3-4. Beszorította ellenfelét a hazai csapat, de nem sikerült a bravúr. A hazai játékosok és szurkolók mindkét félidőben egy-egy kezezést kértek számon Wittner József játékvezetőn a 16-oson belül, a másodikat a 94. percben, 3-4-es állásnál.

Tudósított: Flórián Gábor

Sárbogárd–Sárosd Kronos Sport 5-0 (3-0)

Sárbogárd, 150 néző. Vezette: Béd Ákos.

Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl (Nagy Á.), Gráczer G. (Lajtos), Kállai (Krajcsovics) – Kókány, Bezerédi, Gyuricza, Gráczer Bence – Gráczer Bálint (Molnár M.), Németh K. Vezetőedző: Pajor László.

Sárosd Kronos Sport: Rigó Á. – Susa, Arany, Truszek (Kargl), Somogyi Sz. – Balogh B., Kosaras, Dobsa (Virág), Szekeres (Kű D.) – Kovács S., Szabó N. (Kű T.). Vezetőedző: Dvéri Zsolt.

Gól: Gyuricza (13.), Bezerédi (29.), Kindl (45.), Kállai (56.), Laták (75.).

Jók: Bezerédi, Laták, Németh K. ill. Rigó Á.

A 13. percben egy bal oldalról beívelt szöglet után Gráczer Bálint labdáját a védők nem tudták felszabadítani, ez Kindl Zalán elé került, aki visszaemelte a kapu elé, a védők gyűrűjében felugró Gyuricza Kornél pedig a kapuba fejelt, 1-0. A 29. percben a felezővonalnál Laták Bence szerzett labdát, az átadására rajtoló Bezerédi Ádám a védők között kilépett, és a kimozduló kapus mellett a bal alsó sarokba helyezett, 2-0. A 45. percben Bezerédi bal oldalról átívelt labdáját az előretolt Kindl felhőfejessel juttatta a hálóba, 3-0. Az 56. percben Németh Kristóf átadását Bezerédi visszatette, Németh K. középre adott labdájára Kállai Bence érkezett, és 6 méterről a hálóba lőtt, 4-0. A 75. percben Kókány Péter az alapvonal közeléből beadott labdájába Kosaras Szabolcs kézzel beleütött, a megítélt 11-est Laták a jobbra mozduló kapus mellett a kapu bal oldalába helyezte, 5-0. A hazaiak minden csapatrészben felülmúlták ellenfelüket, és koncentrált játékkal nagyszerű győzelmet arattak.

Tudósított: Szántó Gáspár

Martonvásár–Enying 1-2 (1-0)

Martonvásár, 100 néző. Vezette: Závotka Csongor.

Martonvásár: Nebucz – Szeidl (Juhász B.), Vörös, Szilágyi, Neuvert – Kővári F., Cziklin (Durrant), Kádár, Cservenka – Süle (Saidi), Patkós K. V.edző: Patkós Csaba.

Enying: Lang – Kovács L., Kalló, Kiss Gy., Szili B. (Pómizs) – Szőke (Varga Á.), Nagy L. (Csizmadia), Halász, Kajtár – Vas (Molnár F.), Keszler. V.edző: Molnár Ferenc.

Gól: Patkós K. (43.), ill. Szőke (67.), Kovács L. (79.).

Jók: Patkós, illetve Kovács L., Szili B., Nagy L.

A 15. percben Patkós Kevin fejese a kapufán csattant. Majd a 43. percben egy beívelt labdát Szilágyi Roland fejelt le Patkósnak, aki még a kapus mellett is elhúzta és közelről a kapuba lőtt, 1-0. A 67. percben jött a hidegzuhany, ide-oda pattogott a labda a martoni 16-oson belül, Szőke István eszmélt a leggyorsabban, és kiegyenlített, 1-1. A 79. percben egy szöglet utáni kavarodást használt ki Kovács László, 1-2. A Martonvásár leszegett fejjel ment előre, de egy 17 méteres Patkós-lövésnél – ami a bal alsó sarok mellett elsuhant –, nem tudtak többet felmutatni. Így pedig az Enying 24 forduló után megszerezte első győzelmét.

Tudósított: Szupkai Gábor

Lajoskomárom–Tordas 2-0 (1-0)

Lajoskomárom, 100 néző. Vezette: Magyar János.

Lajoskomárom: Kajári – Hanák, Kövecses, Vida T., Fodor Márton (Szabó Z.) – Posta (Orbán), Vései, Falvai, Czéhmeiszter – Hushegyi, Paluska. Edző: Vései Martin.

Tordas: Cseresnyés – Csányi, Kerényi, Hermann, Kőszegi – Fridrich, Kuti (Teszár), Szabó B., Kiss S. (Farkas Zs.) – Berki, Pongrácz. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.

Gól: Posta (35.), Fodor Márton (89.).

Jók: Falvai, Kövecses, Posta, Czéhmeiszter ill. Kuti, Pongrácz.

A változatos első játékrészben Fridrich Dávid a 20. percben a felső lécet találta el. A 35. percben Paluska Krisztián jobb oldali beadását követően Posta Levente 17 méterről lőtte ki a bal alsó sarkot, 1-0. A 40. percben Fodor Márton közeli lövése a jobb oldali kapufáról pattant kifelé. A 89. percben Fodor M. 28 méterről nagy gólt lőtt a bal felsőbe, 2-0. Ezúttal sikerült a szebbik arcát mutatnia a lajosi együttesnek, megérdemelt győzelmet aratott.

Tudósított: Mosberger Má­tyás

Mór–Baracs 5-0 (4-0)

Mór, 200 néző. Vezette: Szabó László.

Mór: Kiss M. – Adorján, Bognár B., Kaszás (Németh K.), Kosztolányi (Klein) – Ferencz, Tar (Erni), Mayer (Molnár M.), Osgyán (Petruska) – Pataki, Szabó B. Vezetőedző: Petres Tamás.

Baracs: Pék – Sebestyén, Badi (Rezes), Topp, Németh T. – Éliás, Mazán (Idei), Ásványi, Parádi – Nagy D., Varga T. Edző: Idei Szabolcs.

Gól: Kosztolányi (1., 44.), Bognár B. (22.), Mayer (31.), Petruska (78.).

Jók: Kosztolányi, Bognár, B. Mayer, Szabó B., ill. senki.

Az 1. percben Bognár Bence forintos labdáját Szabó Bence passzolta középre, ahol Kosztolányi Bence érkezett, és belsőzött az üres kapuba, 1-0. A 22. percben Bognár B. vezette a labdát és mivel nem léptek ki rá időben, ballal okosan tekert a hosszú alsó sarokba, 2-0. A 31. percben Mayer Dávid hasonló helyzetben talált be, a gyengébbik lábával lőtt védhetetlenül a rövid felsőbe, 3-0. A 44. percben egy gyönyörű támadás végén Szabó Bence beadására Kosztolányi érkezett és fejelt a kapuba, 4-0. A 78. percben egy bal oldalon futó támadás végén Tar Bálint centerezését Petruska Dániel bólintotta a vendég ketrecbe, 5-0.

Tudósított: Végvári Ádám

Kisláng-Telmex–Főnix FC 3-1 (1-1)

Kisláng, 100 néző. V.: Schweighardt Róbert.

Kisláng-Telmex: Szolga – Juhász M., Gergely, Árki, Kassai J. – Dudar E., Simon I., Varga P. (Horváth Z.), Komlós – Balogh Z., Kassai Cs. Vezetőedző: Rehák Viktor.

Főnix FC: Barsch – Ambrus, Totsche, Eckl, Knausz – Imrik (Kertész), Hegedüs M. (Hanzli), Varga B., Dencinger – Willerding Zs. (Martin), Fodor Máté. Edző: Pavlik József.

Gól: Juhász M. (20., 74.), Balogh Z. (85.), ill. Fodor (2.).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

A találkozót inkább a vendégegyüttes kezdte jobban, és az első komolyabb támadásából megszerezte a vezetést Fodor Máté révén a 2. percben, miután a hazaiak kapusa elszámolta magát, 0-1. A folytatásban a Kisláng-Telmex több indítással is próbálkozott, míg végül Dudar Ervin a középpályáról lőtte területbe Juhász Mártonnak a labdát, aki nem hibázott a 20. percben, 1-1. Ezután még a hazaiak előtt adódott egy nagy lehetőség, Juhász M. 20 méterről próbálkozott, labdája a felső kapufáról vágódott kifelé. A 74. percben Juhász M. lódult meg a szélen, majd vitte végig egyedül a labdát, majd 16 méterről a hálóba lőtt, 2-1. A Főnix FC ezután kissé szétesett, a Kisláng átvette az irányítást. A 85. percben pedig Balogh Zoltán szögletből, fejjel talált be, 3-1.

Tudósított: Juhász Fanni

Ikarus-Maroshegy–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0-1 (0-1)

Székesfehérvár, 50 néző. Vezette: Pekker Bálint.

Ikarus-Maroshegy: Skultéti A. – Horváth Zs., Jámbor, Dopuda, Andróczi – Klémán P. (Vajda), Vadászi (Kovács L.), Csrepka Márton, Farkas G. – Farkas D., Victor. Edzők: Gelencsér Tibor, Pongrácz Gábor.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Nyári – Rodenbücher, Kónya, Király B., Radács – Pump, Varga B. (Bárándi), Balogh Á., Orbán M. – Balassa, Fekete. V.edző: Balogh Zsolt.

Gól: Balogh Á. (22.).

Jók: Csrepka Márton, Jámbor, Horváth Zs. ill. Rodenbücher, Balogh Á., Király B.

Hazai helyzetekkel kezdődött a mérkőzés, az 5. percben Horváth Zsolt lövését blokkolták a védők, majd nem sokkal később Vadászi Bence is próbálkozott egy 18 méteres lökettel. A több kihagyott helyzet megbosszulta magát, a 22. percben Pekker Bálint játékvezető egy eléggé véleményes szituációt követően ítélt büntetőt, amikor Farkas Gábor a 16-oson belül előbb a játékszert kotorta el a vendég támadó elől. A megítélt 11-est Balogh Ádám értékesítette, 0-1. A hajrában és az egész mérkőzés során leginkább hazai helyzetek jellemezték a mérkőzést, ezért is lehetett csalódott az Ikarus csapata, hogy még a pontszerzés sem sikerült.

Tudósított: Szarka Martin