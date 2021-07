Nehéz visszavágó lesz – A Mol Fehérvár ugyan vezetett, de nem szerzett előnyt

Az előnyszerzés reményében fogadta az örmény Ararat Jereván alakulatát a Mol Fehérvár FC az Európa Konferencia-liga első selejtezőkörében.

Új idény, új célok, új sorozat. Egy debütáló sorozat selejtezőjében kezdte a 2021-22-es szezont a Mol Fehérvár FC, mely együttes Szabics Imre irányításával messze lépdelne a Konferencia-ligában, mely a kontinens harmadikszámú nemzetközi megmérettetése lett. Ebben a kupában ellemzően nem a topklubok csatázhatnak egymással, így a Vidinek sokáig állva kell maradnia ,hogy olyan csapatokkal mérhesse össze remélhetőleg egyre csak növekvő erejét, mint korábban az Európa-liga csoportkörében. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy egyértelműsítse fölényét mondjuk az örmény kupagyőztes ellen.

Ahogy azt Szabics Imre jelezte is az összecsapás előtt, nem feltétlen számít az Európa-bajnokságon szerepelt válogatottjaira, így az izomsérüléssel bajlódó Fiola Attila keretben sem volt, míg Bolla Bendegúz, Nikolics Nemanja, Nego Loic és Viszar Muszliu a padon foglaltak helyet. De csak azután, hogy a Mol Fehérvár FC sportigazgatója, Kovács Zoltán emlékplakettel köszöntötte őket az oldalvonalnál.

Zúgott a taps a tikkasztó, 37 fokos hőségben, s zengett a dal az RBD drukkereiek ajkáról, végre meccs volt a Sóstón.

A Jereván kezdőjében gy orosz, egy spanyol, egy elefántcsontparti és három szerb kapott helyet, s nem is kezdett bátortalanul az Ararat. Azonban az első szögeltből sem veszélyeztették a 233 nap után újra a gólvonal elé álló, sérüléséből felépült Kovácsik Ádám kapuját. Öt perc telt el, mikor a fennállása 80. évfordulóját ünneplő Vidi – ez alkalomból új, jubileumi, piros-kék keresztcsíkos mezben játszó – játékosai átvették az uralmat. A védelemben szóhoz jutott a két új szerzemény, a cseh Michael Lüftner és a Ferencvárostól érkezett német, Marcel Heister is. A támadásokat Houri próbálta felpörgetni, de nem mindig jutott fel hozzá a labda. A vendégek masszívan futballoztak, s letámadásuk nem ízlett a Vidinek. Akadt is dolga Kovácsiknak, Mory Koné közelről vette célba a rövidsarkot. A hazaiak rendezték soraikat, a 25. percben szögletből kerültek közel a gólhoz, Lüftner 6 méterről fejelt, Jermakov kapus a keresztlécre tolta a labdát bravúrral. Öt perccel később Stopira álompasszal ugratta ki Petrjakot, keresztbe húzott néhány métert, majd a kapus lábai közé küldte a lasztit, de az felpörgött, s a kapu fölé szállt. Mint ahogy a túloldalon Pobulics 22 méteres szabadrúgása is. A fehérváriak nem futballoztak elsöprően az első félidőben, az örmények pedig szervezetten játszottak, egy-egy villanással. Az elefántcsonparti támadó, Kone egyedül iramodott meg, s jobbról, 25 méterről találta el a keresztlécet. Egyre inkább sürgetőbbé vált a fehérvári portás, Kovácsik Ádám jelmondata: előnyt kell szerezni! Stopira fejében volt a gól a szünet előtt, remek szabadrúgáskombináció végén bólintott a kapu mellé.

Harcos szellemben kezdte a második félidőt a Fehérvár, ha labdát is vesztett, gyorsan visszaszerezte, azonban a széleken futtatott akciók végén középen nem talált társat a labda., ha egyáltalán be is tudták centerezni a szélsők. Aggasztó volt, hogy a szorításbl olykor meglendülő örmények eljutottak a magyar kapuig, Kone célt tévesztett, Davit Manoyan azonban vetődésre késztette Kovácsikot. Az offenzíva tanácstalanságát látva Szabics Imre hármat is cserélt a 60. percben. Nikolics, Nego és Szabó Levente is beszállt. Egy perccel beállásuk után majdnem össze is hoztak egy gólt, Nikolics beadásáról Szabó hajszállal késett le. Aztán Bamgboye puskázott el hatalmas ziccert., majd Heister centerezése suhant el Szabó lába alatt. Lüktetett a játék, Kone 18-ról küldött löketét Kovácsik épp kitolta a kapufa mellé. A rendkívül mozgékony Kone lesről talált be, majd egyre több örmény szenvedett görcstől, ami mégnagyobb iramot kívánt a Viditől. Negyedóra volt hátra, mikor Alef 15 méteres erős lövésére ért le Jermalov. Az orosz kapus Stopira közeli fejesét is védte. Na de Heister! A Vidi új védője bombagóllal debütált tétmeccsen. Azonban a visszavágó miatt fontos előnyt nem sikerült megtartani, mert 93. percben Pobulics hatalmas góllal egyenlített, 1-1.