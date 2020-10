Nehéz viadal

Kismarty-Lechner Gábor újabb két pontot gyűjtött a túraautó-világkupa (WTCR) Hungaroringen rendezett versenyhétvégéjén.

A Cuprát irányító, a WTCR-ben újoncnak számító székesfehérvári pilóta vegyes érzésekkel zárta a hungaroringi hétvégét. Volt része némi viaskodásban is, azonban technikai probléma hátráltatta a harmadik futamban, melyet a 21. helyen zárt.

– Nagyon nehéz körülmények között indult szombaton a hétvége – ecsetelte Kismarty-Lechner Gábor, a Zengő Motorsport versenyzője. – Akkor még nekem elsősorban a tempót kellett megtalálnom, aztán az időmérőre szerencsére tudtunk fejlődni, és a vasárnapi első két versenyen is megvolt a folyamatos fejlődés. A második versenyt kifejezetten élveztem, végre csatázhattam egy kicsit, és sikerült pontot is szereznem. Amennyire feldobott a második futam, a harmadik annyira nehézre sikerült. A második körtől nem fogott igazán jól a fékem, úgyhogy onnantól drámaian alakult az egész. A csapattal egyeztettem, hogy végigmenjünk-e egyáltalán, de azt mondták, hogy amíg kinn tudunk maradni, addig maradjunk is kinn. Ennek ki kell vizsgálni az okát.

A vk állása 10 verseny után: 1. Yann Ehrlacher (francia, Lynk & Co) 169 pont, … 11. Tassi Attila (Honda) 77 … 14. Michelisz Norbert (Hyundai) 56 … 18. Boldizs Bence (Cupra) 25 … 20. Kismarty-Lechner Gábor (Cupra) 10.