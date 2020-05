Nehéz periódus után várja az új szezont a DKKA új kapusa

Alakul a Dunaújvárosi Kohász KA csapatának jövő évi kerete, és ebben a társaságban fontos szerep hárulhat az újonnan igazolt hálóőrre, a 23 esztendős Wéninger Alexára.

A Győri Audi ETO KC-ban nevelkedett, ifjúsági és a junior válogatottat is megjárt kapus már évek óta ott van az élvonalban. Tagja volt a zöld-fehérek Magyar Kupa-­elsőséget szerző keretének 2016-ban, 17 évesen már debütálhatott a Bajnokok Ligájában is, majd ezt követően került kölcsönbe fiókcsapatukhoz, Mosonmagyaróvárra. Visszatérése után még egy évig erősítette nevelőklubját, de az új szezont Budaörsön kezdte. Egy év elteltével az OXXO Energy Orosházi NKC NB I/B-s csapatához igazolt. Itt lett Vágó Attila tanítványa, akit követett Újvárosba, miután ő elvállalta a DKKA vezetőedzői posztját.

– Volt lehetőségem NB I-es meccseken és a BL-ben is játszani, amit akkor talán még fel sem fogtam, hogy mekkora kitüntetés az ember életében, hogy közel ötezer ember előtt léphet pályára. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt Ambros Martin lehetővé tette nekem, míg Danyi Gábornak azért jár a köszönet, mert hozzásegített ahhoz, hogy részt vegyek a felnőtt edzéseken, ahol a szakmai stáb és a csapattársak is rengeteget segítettek a beilleszkedésben. Ezt követően Mosonmagyaróvárra kerültem több csapattársammal együtt, itt egy évet töltöttem el úgy, hogy közben bemutatkoztam a junior­válogatottban, majd Budaörs következett, ahol két évet töltöttem el, több válogatott kézilabdázóval is együtt játszhattam, akiktől szintén sokat tanultam, s igyekeztem minél többet fejlődni. Aztán jött Orosháza, itt sajnos nem úgy alakult a szezonom, ahogy terveztem, de most nagyon pozitív vagyok, és izgatottan várom, hogy Dunaújvárosban minél előbb elkezdjük a felkészülést.

Orosházán sajnálatos sérülést szenvedett, de most már „harcra készen” áll.

– Sajnos már az első mérkőzésen elülső keresztszalag-szakadást szenvedtem. A sérülést követő napokban meg tudott műteni Béres György főorvos, majd pár hetes otthoni lábadozás után Orosházán egy nagyon komoly rehabilitáción vettem részt. Ez olyan jól sikerült, hogy az edzésekre is vissza tudtam állni, ha a koronavírus-járvány miatt nem szüneteltetik, majd zárják le a bajnokságot, akár mérkőzéseken is pályára léphettem volna. Csalódott vagyok, hogy ez nem jött össze, de itthon is becsülettel készülök, és igyekszem megtartani azt a formát, amit az edzéseken már megszereztem. Sokat tanultam ebből is, és mentálisan megerősödve dolgozhatok tovább azon, hogy minél jobb kapus legyek a jövőben.