Nehéz mérkőzésen hozták a kötelezőt

A Fehérvári Titánok csapata hátrányból, a hosszabbításban fordította meg a meccset Hokiklub ellen az Erste Liga középszakaszának alsóházában.

Fehérvári Titánok– Hokiklub Budapest 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 1-0) – h.u.

Székesfehérvár, 285 néző. Vezette: Juhász, Gangel, Árkovics G., Pálkövi Baksa.

Titánok: Gyenes – Beukeboom 1, Kiss R. – Láday (1), Reiter – Imre, Szabó B. (1) – Sándor F.; Kiss Patrik 1, Lewis, Mihály Ákos – Balogh B., Bennett (1), Péter A. – Császár, Hamvai, Mazzag – Buzás. Edző: Kiss Dávid.

Hokiklub: Landsman – Kuqali, Szécsi 1 – Lévai M., Orbán A., – Csíki, Lakatos L.– Bernáth, Korbuly; Petres, Sátek (1), Szappanos (1) – Albert T., Egyed M., Izsák – Berendi, Köllő, Németh Á. – Godó, Szopos, Szűcs I. Edző: Gröschl Tamás.

Kiállítások: -, ill. 12 perc

Kapura lövés: 39-26

Sok csapat orra alá tört borsot idén már a Hokiklub, és arra is sokan emlékezhetnek, hogy még a szezon elején kínkeserves, hosszabbításos meccsen tudta csak őket legyőzni Kiss Dávid legénysége. Mindenesetre a fogadóirodák közel négyszeres esélyt adtak a fővárosiaknak előzetesen, de kétségtelen, hogy okosan kellett játszani a kis Volánnak ahhoz, hogy tényleg beigazolódjanak azok az oddsok… Az első lehetőség Péter Andor előtt adódott a 8. percben, de a 20. születésnapját ünneplő csatár nagy erővel mellé durrantott. Egy buli után Michael Brock Beukeboom lövésébe tette bele a botját Hamvai Szilárd, így a pakk kis híján a vendégek kapujában landolt. Az első szünet után még inkább megélénkült a meccs, némiképp agresszívabb letámadással indított mindkét csapat, lettek is belőle helyzetek, igaz, továbbra is érintetlenek maradtak a hálók. Egészen a 28. percig, amikor egy korongvesztés után Michal Sátek lövését Gyenes Dávid még bravúrral védte, de a kipattanót már Szécsi Patrik belőtte, 0-1. Bár megnyomták a harmad végét a fehérváriak, a helyzetkihasználásuk továbbra is meddőnek bizonyult.

A záró harmadban nem sok hiányzott ahhoz, hogy Szappanos Dávid növelje a fehér mezesek előnyét, emellett ráadásul jól is védekeztek, pedig a hazaiak egész hosszú időre kibérelték a harmadukat. A 49. percben aztán emberelőnyben megtört a jég: Láday Tamás passza után Kiss Patrik kapásból nagy lövéssel vette be a fővárosi kaput, 1-1. Nyolc másodperccel a lefújás előtt kettős előnybe kerültek a Titánok, de nem született gól. A hosszabbítás elejét továbbra is dupla fórral kezdhették a vendéglátók, és Michael Brock Beukeboom gyorsan, 12 másodperc alatt egy hatalmas lökettel el is döntötte a bónuszpont sorsát, 2-1.