Nehéz héten van túl a Volán

A Hydro Fehérvár AV19 sűrű héten van túl. Az időközben megfogyatkozó Volán három idegenbeli mérkőzést játszott, a legutolsón, Dornbirnban gólzáporos Fejér megyei siker született.

Ezt ne hagyja ki! Bige László totális háborút hirdetett a kormány ellen

A Fehérvár elmúlt hete mindennek nevezhető, csak könnyűnek nem. Kevin Constantine együttese kedden Villachban lépett jégre, ahol az amúgy is foghíjas keret tovább fogyatkozott, ugyanis Hári János és Henrik Nilsson is több hétre kidőlt. A megcsappant létszám ellenére a találkozó végén sikerült a hosszabbítást kiharcolni, ahol Sarauer góljával nyert a Volán. Pénteken Bolzanóban immáron a sérült Stipsicz Bence, Hári János, Terbócs István, Henrik Nilsson, Bartalis István és eltiltott Colin Jacobs nélkül sokáig tartotta magát a grda, majd a harmadik harmadban pár perc alatt eldőlt a mérkőzés. Az idegenbeli túra zárásaként Dornbirnban játszott az AV19, immáron az eltiltásból visszatérő Jacobsszal. Jól kezdett a Fehérvár, az első harmadot 3-1-gyel abszolválta a betegség miatt a csapattal el nem utazó Kevin Constantinet helyettesítő Kiss Dávid alakulata. Aztán következett az összesen nyolc gólt hozó középső játékrész, Shaw 32 perc alatt triplázott, 8-4-gyel fordultak a felek az utolsó 20 percre. A záróetapban ugyan eggyel közelebb zárkóztak a hazaiak, a fehérvári győzelem nem forgott veszélyben, a tartalékos Volán öt ponttal zárta az idegenbeli túráját.

– Őrült mérkőzés volt – kezdte a Dornbirn elleni mérkőzés értékelését a Hydro Fehérvár AV19 megbízott edzője, Kiss Dávid. – A három ponttal elégedett vagyok, illetve azzal, hogy ilyen keményen harcoltunk ilyen rövid paddal is. A védekezésünk miatt ugyanakkor csalódott vagyok: annyira erőltettük a támadásokat, hogy közben elfelejtkeztünk a védekező munkáról, túl sok lerohanást és helyzetet engedélyeztünk az ellenfélnek. Összességében azonban örülök, néhány játékosom teljesítményének külön is, miként annak is, hogy most végre hazamehetünk és feltöltődhetünk!

A Dornbirn elleni találkozó Dobmayer Patrik és Németh Kristóf számára biztos, hogy emlékezetes marad, hiszen előbbi az első pontját, míg utóbbi az első gólját jegyezte az ICEHL-ben.

– Jól kezdtük a mérkőzést, beleálltunk a párharcokba. Ennek meg is lett az eredménye, de a középső harmadban sokszor eladtuk a korongot és túl sok lehetőséget adtunk az ellenfélnek. A szerencse is mellénk állt szombat este, és sikerült behúznunk a győzelmet. Ami a gólomat illeti, Magosi megcsinálta nekem a helyzetet és szinte nekem csak be kellett fejeznem. Nagyon örülök, hogy betaláltam – mondta a lefújás után Németh.

A Hydro Fehérvár AV19 legközelebb hazai közönség előtt lép jégre, a HC Pustertal Wölfe érkezik pénteken a Raktár utcába.