Nehéz helyzetben a fehérvári sport – Csökkentek a támogatások

A koronavírus-járvány miatti „csökkentett üzemmód” komoly kihatással volt az élet minden területére, s következésképp a sportra is. Nem csak hogy több sportágban megállt az élet, a támogatottság is nagymértékben csökkent. Székesfehérvár több egyesülete is drasztikusan kevesebb támogatással számolhat.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése júniusban módosította a város költségvetését, s több, mint 7 milliárdos bevételkiesést a sportegyesületeknek nyújtott támogatások csökkentésével is próbálta kompenzálni. „Az elmúlt évek hagyományait, gyakorlatát követve a verseny-, az ifjúsági és a szabadidősport területén is számos egyesületet, civil szervezetet vont be Önkormányzatunk a támogatotti körbe. A koronavírus-járvánnyal azonban másokhoz hasonlóan, Székesfehérvár sem tudott számolni az idei költségvetés tervezésekor. A márciusban kihirdetett veszélyhelyzetben azonban sajnos egy teljesen új helyzet állt elő: pillanatok alatt meg kellett szervezni a járványügyi védekezést, és biztosítani ennek fedezetét. Ezekre a feladatokra a város eddig összesen közel 400 millió forintot fordított. Sajnos időközben kiderült, hogy nem csak a védekezési költségekkel kell számolnunk, hanem azzal a nagy bevételkieséssel is, amit a helyi erős gazdaság járványidőszak miatt visszaesett termelése és egyéb kieső bevétel jelent. A költségvetés jelentős módosítására kényszerültünk májusban: 7,5 milliárd forinttal kellett lecsökkenteni a bevételi, és így a kiadási oldalt is! (Sőt, a pesszimistább – 9 milliárdos bevételkieséssel számoló – becslések miatt további 1,5 milliárd forintot még tartalékba helyeztünk.) A jelentősen csökkent pénzügyi lehetőségek az élet minden területét érintik, mindenhol forrásokat kényszerültünk elvonni, így a sport területéről is. A költségvetés módosítását májusban nyilvánosságra is hoztuk. A mintegy 1 milliárdos tervezett összegből több mint 250 millió forinttal, 25 %-kal csökkentettük az összes sportra fordítható támogatásokat. Sportot szerető és támogató város, városvezetők vagyunk, így természetesen nehezen hoztuk meg ezeket a döntéseket!„ – fogalmazott megkeresésünkre írt válaszában Székesfehérvár Önkormányzata. Akad olyan sportegyesület, mely megkapja az eredetileg előirányzott önkormányzati támogatást, de akad olyan, amely néhány százalékos, vagy épp 50 százalékos megvonást kénytelen elszenvedni és átvészelni. Az Alba Regia Atlétikai Klub például idén már nem valószínű, hogy kap pénzügyi segítséget a várostól, ezért az ARAK intézkedéseket hozott a fennmaradás érdekében. ”Az ARAK elnöksége az átmeneti időszakra olyan intézkedéseket vezet be, amivel az egyesület megtarthatja fizetőképességét és elkerüli a csődöt: 07.01-től minden munkavállalónak csökken a fizetése. A 2020. júliusi és augusztusi sportösztöndíjak kifizetésre kerülnek, de a korábbi összegek 50%-al csökkennek. A 2020/21-es tanévre szóló ösztöndíj pályázat kiírását felfüggeszti. Az elnökség az anyagi források bővítését, mint a támogatások, pályázatok, verseny és sporteseményekhez köthető bevételeket és a tagdíj növelésének a lehetőségét is mérlegeli!„ – írta tájékoztatójában az ARAK. Egy másik atlétákat foglalkoztató kis egyesület, az országos bajnokokat és válogatott gyaloglókat nevelő Hunyadi DSE azonban még ennél is nehezebb helyzetbe került. A klub nem szerepel külön soron a költségvetésben, ezért minden évben pályázik mintegy 1,2 millió forintos támogatásra. Idén azonban pénz nélkül marad a Hunyadi, egyelőre. – 2019. áprilisában kaptunk utoljára önkormányzati támogatást, s ebből még fel tudtunk készülni a fedettpályás versenyidőszakra. Számítottunk a pályázati kiírás megjelenésére, de erre már nem került sor – mondta Őze Tibor, a Hunyadi DSE vezetője. – Edzettünk, a bérleti díjakat, s az egyéb járulékos költségeket is fizetni kellett. Beindul az atlétikai szezon, s két-három hónap alatt lebonyolítják az évadot. Négy korosztályban versenyeznek a Hunyadi gyaloglói, s fogjuk a fejünket, hogy miként fedezzük az utazásokat, az indulásokat. Érthető, hogy a járvány elleni küzdelem az elsődleges feladat, de nehéz helyzetbe kerültünk. A Bregyóban egy öltözőt ingyen vehetünk igénybe, a kiadásokat a minimálisra csökkentjük. Eddig is utcákon, tereken, erdőn-mezőn edzettünk, de a végtelenségig ez nem folytatható. Négy válogatott, vb-szinttel rendelkező gyaloglója van a klubnak, akik világversenyekre utazhatnak idén, ha lesz verseny. Biztató, s talán egyfajta kapaszkodó lehet a kisegyesületek számára, hogy az Önkormányzat az ősszel „újraszámolhatja” a támogatási rendszert. „A megmaradt források között van működési, sportlétesítmény-üzemeltetési és versenyrendezési támogatás is, valamint természetesen a nehéz helyzet ellenére is biztosítjuk az iskolai diáksportkörök részvételi és eredményességi támogatását. A versenyek egy része egyébként a járványhelyzet miatt elmaradt (pl. öttusa Eb), ahol pedig megtartják ezeket, ott is csak csökkentett támogatást tudunk biztosítani. A Gyulai Memorial esetében például 65 %-kal csökkentettük a városi támogatást. A mostani helyzet senkinek nem könnyű, érkeztek olyan jelzések, hogy a sportegyesületeknek, szervezeteknek problémát okoz a támogatás csökkentése. Sajnos csak a szeptemberi adófeltöltések után fogjuk látni a város tényleges gazdasági lehetőségeit, ezt követően az Önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében lesz mód megvizsgálni a támogatási rendszert, természetesen akkor is prioritásokat meghatározva.” – szögezi le reakciójában Székesfehérvár Önkormányzata.