Nehéz helyzetbe került a Dunaújvárosi KKA

Nyolcgólos vereséget szenvedett a Dunaújvárosi Kohász KA női kézilabda csapata az EHF-kupa 3. selejtezőkörében, így rettentő nehéz visszavágó vár rá Spanyolországban.

Az már a kezdés után látszott, hogy a Super Amara Bera Bera nagyon gyors kézilabdát játszik, így hiába szerzett négyszer is vezetést a dunaújvárosi együttes, a vendégek rendre egalizálni tudtak. A spanyolok kemény védekezése többször is megakasztotta a DKKA támadásait, míg a túloldalon az argentin válogatott Karstennel nem tudtak mit kezdeni a hazaiak, így a vendégek nemcsak átvették a vezetést, hanem a 18. percben már két góllal megléptek a ziccereket és hétméterest is hibázó Kohásztól (5-7). Tomasevics kapus védései lendítették át a holtponton az újvárosiakat, s Grosch góljával előbb egalizált, majd Kazai és Szalai találataival a DKKA lépett meg kettővel (97). De a jó széria nem tartott ki a szünetig, könyörtelenül megbüntette a spanyol bajnok az eladott labdákat és kihagyott ziccereket. A vendégek 4-0-s periódussal fordítottak, 11-12.

Fordulás után nemhogy javult volna DKKA támadójátéka, teljesen leblokkolt. Az első öt hazai támadásból csak egyet sikerült gólra váltani, s Tomasevics bravúrjai kellettek, hogy ne lépjen meg nagyon a Bera Bera (13-16). Ezután összeomlott a DKKA, tíz percen át semmit nem mutatott. A spanyolok jobban koncentráltak a hazai kapu előtt, s a 48. percre már nyolcgólos, 21-13-as előnyt kovácsoltak. György László, a dunaújvárosiak vezetőedzője hiába cserélt sokat, senki nem tudott annyit hozzátenni a játékhoz, hogy ki tudjon kecmeregni a mély gödörből a hazai együttes. Ugyan a mérkőzés hajrájában többször volt lehetőség arra, hogy mégis feljebb jöjjön a Kohász, ám a sorozatban kihagyott ziccerek, az eladott labdák miatt ezek a próbálkozások rendre meghiúsultak, így a spanyolok végül 26-18-as győzelmet arattak a Dunaújvárosi Sportcsarnokban, amivel óriásit léptek a továbbjutás kivívása felé. A DKKA-nak rettentő nehéz dolga lesz a spanyolországi visszavágón.

– Nem sikerült megvalósítani azt, amit elterveztünk, annak ellenére, hogy voltak a technikai hibáink, nagyon sok helyzetet tudtunk kialakítani, ám a kapussal szembe sajnos nagyon sokszor rossz megoldást választottunk. Ha reggelig játszunk, akkor sem tudtunk volna közelebb kerülni ellenfelünkhöz, mert ennyi kihagyott ziccer senki ellen nem fér bele a játékba – értékelt György László, a Dunaújvárosi Kohász KA szakvezetője.

– Nehéz, magas hőfokú meccsre készültünk, s ugyan nyolc góllal nyertünk, ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy megvan a továbbjutás, mert lesz egy visszavágó is, ahol a Dunaújváros idegenben is okozhat meglepetést – fogalmazott a találkozó után a Bera Bera trénere, Imanol Alvarez.

JEGYZŐKÖNYV Dunaújvárosi Kohász KA–Super Amara Bera Bera 18-26 (11-12) Dunaújváros. Városi Sportcsarnok DKKA: Tomasevics – Klujber 3, Szekerczés 1, Szalai B. 6, Sirián, Ferenczy 1, Kazai 3. Csere: Csapó Kyra (kapus), Cifra, Nick, Grosch 2, Dombi L. 1, Molnár B. 1, Bouti, Mihály P. Vezetőedző: György László. Super Amara Brea Bera: De Arruda – Cardoso de Castro 4 (2), Menendez 8, Sans, Terés, Karsten 10, Franca da Silva 3. Csere: Arrojeria 1, Arderíus. Vezetőedző: Imanol Álvarez.