Nehéz hatvan perc vár az Alba FKC-ra

Az Alba Fehérvár KC ezelőtt két héttel játszott utoljára tétmeccset, a lányok péntek este a Kisvárda Master Good SE otthonába látogatnak, abban a reményben, hogy a kézilabda K&H Liga 18. fordulójában megszerzik első pontjaikat a 2020-as naptári évben.

Nem vár sétagalopp az Alba Fehérvár KC csapatára. Több okból sem, egyrészt a két város egymástól 346 kilométerre van, úgyhogy a fehérvári csapat a csütörtök délelőtti edzést követően útra kelt, hogy a lányok kellően frissen léphessenek pályára a 18 órakor kezdődő találkozón. Másrészt pedig igencsak kiélezett összecsapásra van kilátás, ki-ki meccsre, hiszen a 11. helyen tanyázó Kisvárda közvetlen riválisa a fehérváriaknak, két ponttal és egy hellyel előzi meg őket a tabellán.

A bajnokság menetrendje igencsak rendszertelen, a Szombathely elleni legutóbbi hazai vereség óta két hét telt el, úgyhogy a csapat ez idő alatt három edzőmeccset játszott, készülve a Kisvárda ellen. Mindenesetre jó emlékei lehetnek Deli Rita vezetőedző tanítványainak a várdaiakkal vívott őszi meccsről, hiszen ezt a 6. fordulóban 32-25-re megnyerték – igaz még október elején.

– Őrült meccset játszottunk legutóbb a Szombathely ellen, háromgólos hátrányból sikerült egyenlítenünk az utolsó másfél percben. Mégsem örülhettünk, mert nem szereztünk a végén pontot. A meccs közben is sokat rontottunk, ráadásul kritikus pillanatokban, és a szerencsével is hadilábon álltunk. Sajnos nem vagyunk olyan eredményesek, mint ősszel, amikor szerintem nem teljesített rosszul a csapat. Most érezzük igazán, hogy a sok sérülés miatt kevesen vagyunk, és a fejekben is ott vannak az elmúlt mérkőzések negatív emlékei.

A Kisvárda elleni összecsapáson ugyan nyertünk hétgólos különbséggel, de nem volt könnyű. Viszont emlékeznünk kell arra a meccsre, mert az a célunk, hogy újra sikeresek legyünk, és az ott nyújtott játékminőséget kell a pályára vinni. Tiszta fejjel, de hatalmas szívvel kell kézilabdáznunk! Ha erre képesek leszünk, akkor ismét megérezhetjük, milyen begyűjteni a két pontot – fogalmazott Sabrina Zazai, aki a két csapat őszi meccsén két góllal terhelte meg Pásztor Bettina hálóját.

– Nagyon felkészültünk, szeretnénk jól játszani. Mindkét csapat számára rettentően fontos a pontszerzés, ezért nehéz mérkőzés elé nézünk, de mindenképpen bizakodók vagyunk. Az őszi győzelem adhat egyfajta magabiztosságot és próbálunk ebből erőt meríteni – hangsúlyozta Deli Rita, a fehérvári kézisek vezetőedzője. KA