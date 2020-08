Nehéz feladat előtt állnak idegenben

A Puskás Akadémia FC Svédországban, a Hammarby otthonában játszik este 7 órakor Európa-liga-selejtezőmérkőzést. Mivel azonban a magyar csapat első keretében koronavírusos esetet regisztráltak, ezért a klub az NB III.-ban szereplő játékosokat is nevezett.

A PAFC a tavalyi szezonban történelmet írt: bronzéremmel zárta a magyar élvonal küzdelmeit, így kivívta az indulás jogát a nemzetközi kupaszereplésre. Ezt a bravúrt fennállása során most érte el először a Száguldó Őrnagyról elnevezett klub, így biztosak lehetünk benne, hogy erre a teljesítményre még Öcsi bácsi is tapsolt az égi lelátón. Hornyák Zsolt és csapata azóta erről a napról álmodott, hogy büszkén lépjen pályára az Európa-ligában. A vezetőedző korábban hangsúlyozta, hogy felelősségteljesen veszik a feladatot, hiszen tudják, nemcsak a Puskás Akadémiát, hanem egész Magyarországot képviselik. Sajnos arra ő sem számíthatott, hogy ilyen próbák nehezítik a felkészülést. Amennyire jól végződött a bajnokság számukra, annyira nem jól kezdődött az idei.

Az első keretben ugyanis néhány héttel ezelőtt, információk szerint, több játékos is koronavírusos lett, ennek következtében a csapat nem lépett pályára az NB I. első két fordulójában. Majd kedden délelőtt jött a hír, hogy az NB III.-as csapat Pápa elleni bajnokiját is elhalasztották. Ekkor már sejteni lehetett, hogy mi húzódik a háttérben. A felcsúti klub mindent megtett, hogy megoldást találjon a a Hammarby elleni Európa-liga-selejtezőmérkőzésre. A vezetőség az utolsó pillanatig kivárt, majd leadta az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA) az utazó keret névsorát, amelyben több NB III.-as csapattagot is találunk. Ott van többek között a harmadosztályban öt forduló alatt négy gólt szerző Magasföldi József, az albán Liridon Latifi, a magyar–román kettős állampolgár Corbu Marius és a rutinos kapus, Molnár Péter is. A nyári szerzemények közül Kiss Ágoston, a portugál Joao Nunes, a román Alexandru Baluta, a brazil Weslen és a horvát Antonio Mance is. Nagy hiányzók is akadnak: a cseh csatár David Vanecek, az első számú kapus Tóth Balázs vagy éppen a német védő Thomas Meissner is.