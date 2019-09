Nehéz csatát vívott meg győztesen a MOL Fehérvár FC, s maradt hibátlan

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I hatodik fordulójában futott össze először a 2018/19-es szezon Magyar Kupa döntőjének szereplői. A MOL Fehérvár FC makulátlan mérleggel utazott a Budapest Honvéd ideiglenes otthonába, az Új Hidegkúti Nándor Stadionba.

„Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára” – szól az ismert opusz, amit talán úgy énekelhettek a Budapestre induló Vidi-szurkolók, hogy: „Megy a vonat, megy a vonat a Hungáriára, lőj gólt, lőj gólt a Honvéd kapujába!” Ugyanis a bajnokságot rendkívül gyengén kezdő Budapest Honvéd FC albérletébe vasúton utazott a MOL Fehérvár drukkereinek nagy része. Az Új Hidegkúti Stadionban teljesen megtöltötték a vendégszektort az RBD felhívásának eleget téve fehér pólóba öltözött Vidi-hívek.

Marko Nikolics alakulata arra törekedett, hogy tovább fűzze diadalláncát, öt győztes bajnoki után a Honvéd ellen is esélyesként lépett pályára. Azonban az semmiképp sem hajtotta a fehérváriak malmára a vizet, hogy a kispesti kaput az a Tomas Tujvel őrizte, aki betéve tudja a piros-kék támadók minden trükkjét, hiszen két héttel ezelőttig a Fehérvár labdarúgója volt.

Kiegyenlített volt a játék az első félidő nagy részében, még akkor is, ha a találkozó elején a Honvéd volt aktívabb támadásban. A 9. percben. Kamber bedobása után Moutari előbb lekezelte a labdát a kaputól 13 méterre, majd lőtt, de Nego remek ütemben vetődött elé.. Nem sokkal később a Honvéd keretébe visszatérő Ben Hatira cipelte a labdát, majd 22 méterről pörkölt el egy rakétát, Kovácsik egy paskolással térítette el. Különösebben nagy helyzet nem színesítette a harcos meccset, Petrjak is távolról próbálkozott, de Tujvelt nem lepte meg, könnyedén védett. A 15. percben Nagy Gergő kezét érte Huszti lövése a 16-oson belül, de Kassai szemet hunyt az eset felett. A 16 nappal korábban még a fehérvári edzőpályák kapufái között ugráló Tomas Tujvel mentette meg a Honvédot a góltól, a szerződését pénteken egy évvel meghosszabbító Huszti szabadrúgása nyomán ütötte ki a labdát a bal sarok elől. A 34. percben a Honvéd került közel a gólszerzéshez. Egy balról belőtt szöglet után Banó-Szabó lőhetett 12 méterről. Kovácsik jól helyezkedett, lecsorgott róla a labda, amire Moutari startolt, de mentettek előle.

Fordulás után sokáig nem történt semmi, mezőnyben nyúzták egymást a csapatok, majd az 55. percben Banó-Szabó centerezett balról, de ketten is lekéstek labdájától a fehérvári kapu előtt. Miközben pályára lépett a Honvéd friss szerzeménye, Vadócz Krisztián, Ivan Petrjak iramodott meg, balról kapu felé húzott, s 7 méterről tüzelt, de Tujvel zárta a szöget, s kiütötte a labdát. A Honvéd egyre veszélyesebben futballozott, különösen Moutari és Ben Hatira okozott zavart a Vidi hátsó alakzatában, de vagy nem találtak kaput, vagy az oldalháló volt a végállomás. Gólt azonban a Vidi szerzett! A 82. percben Nego játszott a frissen beállt Mianovhoz, a bolgár felnézett, s középre gurított, a labdát Futács átlépte, így került a teljesen üresen érkező Armin Hodzic elé, aki 11 méterről lőtt egyből Tujvel kapujába, 0-1. A bosnyák csatár idei hatodik találatának örülhetett. A Vidi már a végét várta a hosszabbítás perceiben, mikor Batik Bence előbb közelről a jobb kapufára pöccintett, majd fejesét a keresztléc alól hatalmas vetődéssel ütötte a kapu tetejére Kovácsik Ádám. A MOL Fehérvár FC ismét kapott gól nélkül, s ami legfontosabb, három ponttal zárt. Így boldog nótázás közepette indult hazafelé a Vidi-vonat.

Jegyzőkönyv

Budapest Honvéd FC–MOL Fehérvár FC 0-1 (0-0)

Budapest, Új Hidegkúti Stadion, 3100 néző. V.: Kassai Viktor

Bp. Honvéd: Tujvel – Uzoma, Batik, Kamber, Lovric, Aliji (Kukoc, 85.) – Nagy G., Kesztyűs, Banó-Szabó (Vadócz, 55.) – Ben Hatira (Cipf, 85.), Moutari. Vezetőedző: Giuseppe Sannini.

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Juhász, Muszliu, Hangya – Hadzic (Futács, 61.), Huszti, Elek – Kovács (Milanov, 75.), Hodzic (Nikolov, 89.), Petrjak. Vezetőedző: Marko Nikolics.

Gól: Hodzic (82.)

Sárga lap: Lovric (17.), Batik (84.) illetve Hodzic (37.), Hadzic (47.), Huszti (59.), Elek (69.)

Vezető képünk archív felvétel, illusztrációként szolgál!