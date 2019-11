Nehéz csatában tartotta otthon a két pontot az Alba

A K&H Női Kézilabda Liga 10. fordulójában a kiesés elkerüléséért küzdő Békéscsaba csapata látogatott a Köfém csarnokba, és alaposan megnehezítette az Alba Fehérvár KC dolgát, amely végül háromgólos győzelemmel zárta a találkozót.

A pontvadászat első felének zárófordulója is volt, ugyanis a csapatok a november 30-án, Japánban kezdődő világbajnokság miatt téli szünetre vonulnak, és csak december végén játszanak legközelebb a bajnoki pontokért. Ez az a találkozó, ami mind az Alba FKC, mind a vendégcsapat számára létfontosságú volt, mert egy siker nagyot lendített volna, és így talán jobb szájízzel mehetnek szünetre. Az Alba Fehérvár KC jelenleg a tabellán 9., ezen kívül pedig néhány nem túl veretes eredményük nem feltétlenül adott örömre eddig okot.

Több olyan játékos is akadt a házigazdáknál, akik több-kevesebb ideig a csabaiakat erősítették, így Walfisch Mercédesz, Györkös Rebeka, és Szarka Adrienn is viselte korábban a lilák mezét. Walfisch számára különösen pikáns volt az összecsapás, hiszen életében először lépett pályára nevelőegyesülete ellen.

Az elején parádézott Armelle Attingré, majd Boldizsár Bianka avatta fel Balog Juditot a vendégek kapujában. A védekezésre egyik csapat sem lehetett büszke az elején, az 5. percben már 5-4-et mutatott az eredményjelző. A Red Blue Devils ütemes drukkolása mellett a 6. percben tudtak először kétgólos előnyhöz jutni Deli Rita tanítványai, erre nyomban reagált a túloldalon Horváth Roland. Időkérését követően némileg stabilabbá vált a viharsarkiak játéka, és Marincsák Nikolett vezérletével rövid időn belül egalizáltak. A 9. percben ugyan kettős emberelőnybe került az AFKC, de túlságosan sokat nem tudtak vele kezdeni, ennek következménye volt Deli Rita időkérése, a szakember vehemensen magyarázott, bár ezután sem tudtak ellépni igazán ellenfelüktől a lányok. A 15. percben Claudine Mendy örülhetett, belőtte 400. NB I-es gólját hétméteresből. A francia átlövő hátán vitte csapatát, védekezésben pattogtak le róla a csabaiak. Hozzá hasonlóan jól termelt Marincsák is, aki a 19. percben már a hatodik találatánál járt. Nagyon kellett Pelczéder Orsolya zsinórban lőtt két lerohanásos gólja (12-9), más kérdés, sok volt ebben a periódusban az eladott labda, és hiba. Meg kell dicsérni Besszer Borbálát, aki jól szállt be, bátran játszott, és gólokat is láttunk tőle. Walfischnak viszont nem ment, pedig nagyon akart, de először csak a 47. percben vette be egykori csapata kapuját. Kétgólos Alba előnnyel mehettek pihenőre a csapatok, de utána mintha az öltözőben maradtak volna a hazaiak, nehezen vették fel az üzemi hőmérsékletet, szerencsére azonban Mendy góljai megint jókor jöttek. A 39. percben volt először négygólos különbség a csapatok között (20-16), akkor a hazai szurkolók azt hitték, hogy hátradőlhetnek, és akár még jobban kinyílik az olló. Nem így történt, mert a hajrára még utolsó erejével sebességet váltott a Csaba, és feljöttek kettőre, de többre már nem futotta.

– Megnehezítette a dolgunkat a Békéscsaba, jól játszottak. Az első félidőben bosszús voltam, mert ugyan a védekezésünk hatékony volt, rengeteg átadást lefüleltünk, próbáltunk gyorsan játszani, viszont nem becsültük meg a labdát. Van min dolgozni az egy hónapos szünetben, bár a mérkőzések nagyon fognak hiányozni – fogalmazott a fehérvári együttes vezetőedzője, Deli Rita.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár KC–EUBILITY GROUP-Békéscsabai Előre NKSE 28-25 (15-13)

Székesfehérvár, 400 néző

Vezette: Felhő, Öcsi

Alba FKC: Attingré – Töpfner 3 (2), Walfisch 3 (1), Rózsás 2, Boldizsár

2, Mendy 10 (4), Pelczéder 2. Csere: Györkös (kapus), Sztankovics 1,

Zazai 2, Besszer 2, Utasi, Szarka A. 1, Moutsogianni. Edző: Deli Rita

Békéscsaba: Balog J. – Kovács Anett 3, Vukajlovics 2, Barján 5, J. Agbaba

3, Marincsák 9 (4), Bottó. Csere: Csizmadia, Horvát D. (kapusok),

Dombi K., Kukely A. 2 (1), Mézes, Kukely K. 1. Edző: Horváth Roland

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 9/7, ill. 6/5