Nehéz csatában győzte le mumusát az Alba Fehérvár

A férfi kosárlabda-bajnokság 7. fordulójában elmaradt mérkőzését pótolta az Alba Fehérvár csapata a Sopron KC vendégeként. Szoros mérkőzésen a fehérváriak négy ponttal győztek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Frank Turner jól irányzott hármasa vezette be a meccset, és a sérülés után visszatérő Ron Curry is betalált (1-5). Ezt az előnyt ugyan ledolgozta a vendéglátó, egy pontot rá is vert a kékekre, de Vojvoda Dávid pontos trojkája és Stacy Davis duplája gondoskodott arról, hogy az Alba neve mellett álljon a magasabb szám az eredményjelzőn a negyed közepénél. Majd elég volt néhány fehérvári hiba, és nemcsak egyenlített a hűség városának csapata, hanem újfent átvette a vezetést James Padgett büntetőivel (14-12). A játékrész hajrája a Fehérváré lett, igaz szoros csatában, de Vojvoda révén egypontos vezetéssel a birtokukban folytathatták.

Curry kettő plusz egy dobása talált célba a második negyed kezdetén, majd Milos Boriszov hagyott ki egymás után kétszer ígéretes lehetőségeket. Ettől függetlenül gigászi küzdelem folyt a pályán, minden apró villanásnak, megmozdulásnak komoly jelentősége volt.

A 13. percben Tauras Jogela zsákolásával a Sopron átvette a vezetést, és ezt követően kísértetéjesen hasonló volt a játék, mint az előző tíz percben. Bőséggel maradtak ki helyzetek mindkét oldalon, így az eredmény nem nagyon változott, ám Davis két büntetőjével egy időre megint fordítottak Forray Gábor tanítványai (34-35). Az adok-kapok folyamatossá vált, rendkívül kiegyenlített volt a találkozó, váltott vezetések mellett. A nagyszünetre végül a fehérváriak mehettek valamelyest jobb hangulatban, előnyük minimális, egypontnyi volt, miután Turner zsinórban három büntetőjét bevarrta, (42-43).

A pihenőt követően csak a 22. perc közepén született az első kosár Esa Ahmad jóvoltából. Próbálták a vendégek leszakítani ellenfelüket, ez négy-öt pont erejéig összejött, és koncentráltabbnak is tűntek. A 25. percben Turner előbb nem tudott értékesíteni egy hármast, de pillanatokon belül javított, utána pedig még két büntetőt is elsüllyesztett. Ennek köszönhetően hosszú idő után egy kicsit lőtávolon kívülre került az SKC (48-55). Tiszavirág életűnek bizonyult az előny, mert két hármasuk is beakadt a hazaiaknak, így újból azért kellett teperni, hogy maradjon a vezetésből annyi legalább, hogy ne tudjanak egyenlíteni a házigazdák. Közel jártak hozzá, Boriszov kihagyta a triplát, Turner és Davis viszont nem, és a negyed végjátékához érve először vezettek tíz ponttal (57-67).

A záró játékrész első perceiben Jogela próbálta felhozni csapatát, szinte egymaga, társai ellenben sokat hibáztak, így őrizte előnyét az Alba. Nem tartott ki a végéig, mert a Sopron utolsó erejét összeszedte, és a 38. percben Takács Norbert triplájával megint ikszre hozta az állást (79-79). A hajrában Boriszovra játszották ki a figurát, ő nem dobta be, ellenben Vojvoda büntetői ültek, és nehezen, de meglett a meccs!