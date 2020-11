Négyen maradtak a végjátékra

A 15., őszi zárófordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosításoknál a vendéglátó csapatok vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra. Az előző héthez képest nem történt lényeges változás, ezúttal is két pályán rendeznek majd mérkőzéseket.

Szombat, 14.00

Bodajk SE (5.)–Tordas FÉSZ Zrt. (8.)

Kovács Zoltán, a Bodajk SE vezetőedzője: – A két héttel ezelőtti fordulóban a Főnix FC elleni mérkőzés azt nyújtotta számomra, amit vártam. Az biztos, hogy a Főnix FC tudása nem azt mutatja, mint, amit a táblázaton elfoglalt helyezésük. Annál ők szerintem sokkal jobbak, ez látszott a mérkőzés közben is. Nagyon jól, és tudatosan játsszák a futballt, elég sok fiatal van náluk, ezért hullámzó a teljesítményük, és talán ezért nincsenek előkelőbb pozícióban a tabellán. Véleményem szerint sokkal többre hivatottak, ők is nyerhettek volna, mi is nyerhettünk volna, így azonban teljesen igazságos volt a döntetlen. Kicsit tompák vagyunk mostanában, úgy veszem észre, az utolsó pár hétben elfáradtunk, úgyhogy tizenhárom mezőnyjátékosunk van. Így nehéz mérkőzés közben is váltani, és hét közben sem könnyű úgy dolgozni, hogy nem vagyunk mindig megfelelő létszámban. Hogy mi lehet a recept a Tordas ellen? Nincsenek jó tapasztalataink ellenük, mert amikor játszottunk velük, akkor nem sikerült legyőzni őket. Róluk is az a véleményem, mint ami a Főnix FC-ről, nem kezdték jól a szezont, de azóta folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, abból a néhány helyzetünkből, ami adódik, azokból be kellene rúgni legalább egyet vagy kettőt, hatékonyabban kellene kihasználni a lehetőségeinket, akkor megnyerhetjük a mérkőzést. Többen is betegek voltak az elmúlt egy hétben, nehezen jöttünk össze edzéseken is. Valószínűleg le is gyengültek a játékosok ebben a periódusban, nem tudom jelen pillanatban, hogy kikkel lépünk pályára. Ez egy ilyen időszak, legfeljebb ifjúsági korú játékosokkal egészítjük ki majd a keretet.

Vasárnap, 13.00

Enying (14.)–DUFK (11.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – Sajnos nem lehetünk elégedettek az utóbbi fordulók eredményeivel. Sorra veszítjük el a mérkőzéseket a tabella második felében lévő ellenfeleinkkel szemben. Tudjuk, hogy ennél sokkal többre vagyunk képesek, hiszen a papírforma szerint erősebb csapatok dolgát rendre megnehezítettük hazai pályán. A legutóbbi három mérkőzésünkön minden esetben mi szereztük meg a vezetést, de nem tudunk megbirkózni a helyzettel az ellenfelünk egyenlítése után. Úgy tűnik, mind fizikálisan, de talán mentálisan még inkább, erősödnünk kell. Ha minden rendben megy a héten, és nem lesznek további betegek, illetve hiányzók a csapatokban, meg fogjuk rendezni a DUFK SE elleni utolsó hazai találkozónkat. Tesszük ezt annak ellenére, hogy vendégeink nagyon jó formában vannak. Sikerrel legyőztek két olyan ellenfelet is, akik ellen mi sajnos nagyon fájó módon véreztünk el. Igen, a dunaújvárosi gárda egy friss, fiatalos csapat, és ráadásul most nyilvánvalóan tele vannak önbizalommal. Viszont mi itthon leszünk, és mindenre elszántan várjuk őket. Persze, jobb lenne a hazai nézők buzdítása mellett játszani, de sajnos a szigorítások miatt ez most nem lehetséges. Türelmes játékkal, folyamatosan koncentrálva a helyzeteink kihasználására és a szigorú védekezésre sikert arathatunk, és ezzel végre elmozdulhatnánk a holtpontról. Természetesen semmi más eredmény nem elfogadható vasárnap, csak a győzelem. Minden elfogultság nélkül állíthatom, ez a csapat megérdemelné a jobb helyezést az őszi szezon végén.

Úgy volt, és nagyon várták a csapatok, hogy lejátsszák a Móri SE (2.)–Sárosd Kronos Sport (1.) rangadót, ám a vendégcsapatnál is beütött a krach, azaz két játékos állapota is koronavírus-gyanúra adott okot, így nem lett volna ildomos, hogy pályára lépjenek.

A Martonvásár SK (4)–Mányi TK (15.), a Lajoskomáromi SE (13.)–Főnix FC (12.), az Ercsi Kinizsi SE (9.)–Sárbogárd SE (7.), a Kisláng (10.)–Ikarus-Maroshegy (3.) találkozókat a koronavírus-járványra való tekintettel, és a szabályok adta lehetőségeket figyelembe véve szintén egy későbbi időpontban játsszák le a csapatok.

Szabadnapos: Tó-Vill Kápolnásnyék (6.)