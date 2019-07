Negyedik hely a végére

Az elődöntő után a bronzmérkőzésen is vereséget szenvedett a magyar női vízilabda-válogatott a dél-koreai vizes vb-n.

Ausztrália–Magyarország 10-9 (3-3, 4-3, 1-1, 2-2)

Kvangdzsu, 700 néző.

Ausztrália: Gólszerzők: Arancini 3, Buckling 2, Halligan 1, Knox 2, Webster 1, Ridge 1. Szövetségi kapitány: Predrag Mihailovics.

Magyarország: Magyari – Keszthelyi 3, Szilágyi D. 1, Rybanska, Gyöngyössy, Vályi V., Leimeter 1. Csere: Gangl (kapus), Gurisatti 2, Illés, Tóth-Csabai 1, Horváth B., Parkes 1. Szövetségi kapitány: Bíró Attila.

Rögtön a mérkőzés legelején már rosszul alakultak a dolgok a mieinknek, három perc alatt 3-0-ra húzott el az ausztrál válogatott. Innen többek között a dunaújvárosi Gurisatti Gréta révén még sikerült talpra állni, majd a második negyedben már át is vettük a vezetést. Az olaszok elleni negyeddöntő óta törött ujjal játszó Parkes Rebecca ezúttal is a mezőny egyik legjobbja volt, de hiába, az ellenfél ismét megrázta magát, s újból megugrott hárommal. A végjátékban a 18 éves Magyari Alda helyére érkező Gangl Edina több nagy védéssel tartotta meccsben csapatát, ám elöl semmi nem ment be. Szilágyi Dorottya bombájával és Keszthelyi Rita ötméteresével felzárkóztunk egy találtra , de a DUE alakulatát erősítő Vályi Vanda ziccere a kapusról nem csorgott túl a gólvonalon. A magyarok 10-9-re kikaptak Ausztráliától, így a 4. helyen zárták a világbajnokságot, amelyet az USA nyert, miután 11-6-ra verték a spanyolokat.

Bíró Attila szövetségi kapitány ennek ellenére nem elégedetlen, elmondása szerint sokat fejlődött az együttes, amely szép reményekkel várhatja az olimpiát is – ám addig még kell egy kvóta…