Négyből négy siker!

Az Érsekújvár legyőzése után a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata azzal a szándékkal lépett jégre péntek este, hogy a második ifj. Ocskay Gábor emlékmérkőzést is megnyerje. Az ellenfél ezúttal a Gyergyó HK volt.

Ezt ne hagyja ki! Hazudott Jakab Péter a verőlegényeiről

Jó néhány, jelenleg a vendégeket erősítő jégkorongosnak nem kellett bemutatni a Raktár utcában lévő jégcsarnokot, hiszen Orbán Brance, Bodó Christopher, Vincze Péter, Sárpátki Tamás, Imre Patrik, Szabó Krisztián és Császár Hunor is játszott korábban fehérvári színekben.

A találkozó első tíz percében szinte minden megtörtént, ami egy jégkorongmérkőzésen megtörténhet. Mindkét gárda

próbálkozhatott emberelőnyben, volt egy kis lökdösődés Erdély és Bíró között, valamint jó néhány helyzetet is láthatott a kilátogató publikum. Ennek a szakasznak a legveszélyesebb lehetősége a vendégeké volt, Bodó emberhátrányban ugorhatott ki, de ziccerét bravúrral hárította Kornakker. A folytatásban átvette az irányítást a Volán, de a Gyergyó ellentámadásai is bőven hordoztak veszélyt magukban. A harmad végén Terbócs és Kuralt ütőjében is benne maradt a vezető találat, de Rinne mindegyik esetben védeni tudott.

Hasonló mederben folytatódott a mérkőzés a második játékrész elején is, mindkét együttes játékában volt veszély. Ehhez a legközelebb a Shaw–Bartalis–Petan sor állt, előbb Bartalis lőtt messziről, majd Petan került szemtől szembe Rinne-nel, utóbbi nyerte a párharcot. A másik kapuban Kornakker sem unatkozott, a 27. percben Császár kísérletét hárította bravúrral, majd Hári és Mihály ugrott meg kettő az egyben, de ez a helyzet is kimaradt. A harmad utolsó perceire is megmaradt a csapatok lendülete, hazai részről Petan, Kuralt és Terbócs, míg a Gyergyóból Bodó, Sylvestre és Szabó Krisztián is veszélyeztetett, de a két kapus állta a sarat.

Az utolsó játékrész vendégnyomással kezdődött, de ahogy kiszabadult a Volán, majdnem gólt is lőtt, előbb Terbócs, majd Kuralt került ígéretes helyzetbe, de Rinne eszén nem tudtak túljárni. Hét perc elteltével Campbell szólója maradt ki, de mivel közben szabálytalankodtak ellene, így jöhetett egy fehérvári emberelőny. A fórból pedig megszületett a találkozó első gólja, Hári János lapos lövése kötött ki a hálóban, 1-0. Ha egy üzlet beindul… Kisvártatva jött a második hazai találat is, szép támadás után Jacobs volt eredményes közelről, 2-0. A folytatásban ugyan nyomott a Gyergyó, sőt emberelőnyben is próbálkozhattak a vendégek, de Szilassy Zoltán együttese nem találta a fogást Kornakkeren, a Hydro Fehérvár AV19 megnyerte a negyedik felkészülési mérkőzését is.

A bajnoki rajt előtt még egy találkozó vár Bartalisékra, kedden Érsekújvárra utazik a Volán.