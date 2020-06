Négy játékos biztosan távozik

Sajtótájékoztatót tartott a DPASE, amelyen az elmúlt hetek történéseiről és az új szezonról is szó esett.

A legutóbbi, hirtelen félbeszakadt, NB III-as bajnokságban a záráskor a 6. helyen állt a Dunaújvárosi PASE, amely az új szezonban szeretné jobb körülmények között vívni hazai összecsapásait. A kedd délutáni sajtótájékoztatón elhangzott, a járványhelyzet miatt egyelőre minden képlékeny, az MLSZ a továbbiakban is három csoportban óhajtja megrendezni a harmadosztályú küzdelmeket, de az még erősen kérdéses, mennyi csapattal. A technikai vezető, Bita László elmondta, a tavalyi keretből Horváth Kevin, Tapiska Géza, Busa Bence és Reicheld Alex távozik, a csapat magját szeretnék egyben tartani, természetesen erősítéseket is terveznek. A stadion új főépületére is ráfér az erősítés, ugyanis a szerkezet elkészült, ám egyelőre sok minden hiányzik ahhoz, hogy a felnőttcsapat odaköltözhessen, illetve a mérkőzéseket zavartalanul bonyolíthassák.

A bajnokság a tervek szerint augusztus 2-án indul, addig öt edzőmeccset terveznek az újvárosiak, július 8-án a másodosztályba frissen feljutott PMFC, július 11-én a Vidi második csapata, 18-án a szintén NB III-as Veszprém, 22-én a Szeged, 25-én pedig a Harta ellen lépnek pályára Lőrincz Emil tanítványai. A tréner hozzátette, minden meccset szeretnének megnyerni, persze, azzal a klubházban mindenki tisztában van, akadnak náluk jóval tehetősebb együttesek az osztályban. A csapat múlt héten kezdte a közös edzéseket, a középpályás, Dorogi Renátó és a csapatkapitány, Szepessy Róbert is megjegyezte, az egyéni tréningek után nagy öröm, hogy együtt készülhetnek.