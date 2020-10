Négy győzelem után ikszelt Toldi Gábor csapata

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában a MOL Fehérvár második csapata nagyot küzdve szerzett pontot a Kisalföldön.

Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak–MOL Fehérvár FC II 1-1 (0-1)

Győr-Ménfőcsanak, 150 néző, vezette: Molnár Réka.

Ménfőcsanak: Ficsór – Szilvágyi (Szalai, 68.), Veres, Füleki, Serfőző, Kelemen, Csonka, Androsch, Köles, Koncsag (Gelencsér, a szünetben), Vayer. Vezetőedző: Rozmán László.

Fehérvár II.: Dala – Tóth A., Illés, Hajdinger, Vágó, Molnár M. (Futács, a szünetben), Dékei (Rónaszéki, 71.), Papp M. (Tóth B., 91.), Kövesdi, Fodor P., Zólyomi. Vezetőedző: Toldi Gábor.

Gólszerző: Füleki (55.), ill. Hajdinger (35.).

A hazai együttes rögtön a mérkőzés elejétől magához ragadta a kezdeményezést, az öt bajnoki óta veretlen székesfehérvári alakulat csak nagy nehézségek árán tudta megúszni kapott gól nélkül az első negyedórát. A 7. percben a 2008-as esztendőben még a fehérváriak első csapatával Ligakupát nyert, jelenleg 43 esztendős Vayer Gábor tornásztatta meg Dala Martint, a 22 méterről eleresztett lövést a vendégek háló­őre óriá­si bravúrral piszkálta ki a léc alól. Nem sokkal később Füleki próbálkozott sokkal közelebbről, ám a mindössze 16 éves kapus elképesztő védéssel mentette meg a piros-kékek hálóját a góltól. Ezt követően fokozatosan kiegyenlítődött a játék képe, majd az irányítást is átvették a Toldi-legények, akik a vezetést is megszerezték: a házi góllövőlistát vezető Papp szép cselek után éles szögből tüzelt, a Ficsórról kipattanó labdát a remek ütemben érkező Hajdinger könnyedén passzolta a kapuba, 0-1.

A második játékrész ugyancsak hazai fölénnyel indult, ami ezúttal a gólszerzésben is megmutatkozott. Az 55. minutumban a bántóan üresen hagyott Füleki kapott pontos átadást, a hazaiak játékosa ellen Dala is tehetetlennek bizonyult, ezt már a szünetben becserélt Futács Márkó is testközelből nézhette, 1-1. A fél­idő derekán kis híján sikerült fordítania a csanakiaknak, a házigazda ugyanis Molnár Réka jogos – Dala húzta el Füleki lábát – ítéletét követően büntetőhöz jutott. Az NB I-es mérkőzéssel is rendelkező Kelemen azonban csúnyán a léc fölé bombázott. A hátralévő időben is a Ménfőcsanak dominált, de a jól védekező fehérváriak újabb gólt már nem kaptak, így a Toldi-csapat augusztus 26-a óta őrzi veretlenségét.

A fehérvári fiatalok legközelebb szombaton 11 órakor lépnek pályára, Vágó Gáborék a Pápa együttesét látják vendégül.