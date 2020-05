Négy éve újra a csúcsra ért a DKKA

Fennállása egyik legnagyobb sikerét érte el a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia női kézilabdacsapata 2016 májusában, amikor az EHF Kupa döntőjében két vállra fektette a német TuS Metzingen együttesét, és ezzel bezsebelte a trófeát.

Az újvárosi gárda hosszú menetelése során először az olasz HC Conversano csapatát ejtette ki az 1. fordulóban 68-59-es összesítéssel, majd következett a Siófok KC, melyet hazai pályán 24-19-re legyőztek Zdravko Zovko tanítványai, bár a visszavágón a Balaton-partiak diadalmaskodtak 28-23-ra, de idegenben lőtt több góllal a DKKA jutott tovább a negyeddöntőbe, ahol az orosz HK Asztrahanocska várt rájuk, és le is győzte őket a kinti első találkozón 26-23-ra. A két nappal később megrendezett visszavágó újvárosi győzelemmel zárult, 25-20-as végeredményt hozva. Az elődöntőben a dán Randers otthonában nyerni tudtak a piros-fehérek 29-27-re, míg ugyanígy két góllal (23-25) győztek az északiak az Eszperantó úti csarnokban, de megint csak az idegenben elért több gól segített, és juttatta a fináléba a csapatot.

A döntőben a német TuS Metzingen várt rájuk, melyet akkoriban Konkoly Csaba irányított, és színeiben ott volt a jelenleg az Alba Fehérvár kötelékébe tartozó Temes Bernadett is.

Az első mérkőzésen 28-26-ra nyertek a vendéglátók, így hatalmas várakozás előzte meg a visszavágót, melyet azonban nem saját, jól megszokott csarnokában játszhatott a DKKA, mivel az európai szövetség alkalmatlannak minősítette a dunaújvárosi sportcsarnokot a finálé megrendezésére, az összecsapásnak a Veszprém Aréna adott otthont. Némi örömet jelenthetett, hogy a bakonyi publikum többeket is ismerősként köszönthetett a dunaújvárosiak közül, hiszen korábban – hosszabb-rövidebb ideig – Triscsuk Krisztina, Azari Fruzsina, Bulath Anita és Hajtai Vanessza is szerepelt a Veszprém Barabás együttesében. Edzőjüket szintén nem kellett bemutatni, a horvát tréner 2000 és 2007 között dirigálta a veszprémi férfi együttest, amellyel hatszor nyerte meg a magyar bajnokságot, négyszer a Magyar Kupát, 2002-ben pedig BL-ezüstérmet szerzett.

Ott volt tehát a kupa megszerzésének kapujában a DKKA, 4300 szurkoló várta őket, méghozzá remek hangulatban. A 12. percben még 7-6-ra a Metzingen vezetett. Ekkor azonban fordult a kocka, a DKKA csaknem hat percen keresztül nem kapott gólt, viszont szerzett ötöt, így négygólos előnyt kovácsolt (11-7). Ez aztán a szünetig meg is tartották, főképp Triscsuk Krisztina remeklésének köszönhetően, aki az első félidőben kilencszer – majd a folytatásban még kétszer – vette be a német együttes kapuját. A szünet után a Dunaújváros elhúzott hat góllal (21-15), ezek után a németek négyre faragták hátrányukat (21-17), ám ezzel el is lőtték puskaporukat. A második játékrész második felére elfáradtak a németek, a hajrában nemcsak arra nem volt esélyük, hogy elhódítsák a kupát, de arra sem, hogy szoros meccset játszanak, így 29-21-re simán győztek a vendéglátók.

– Állítom, hogy a karrierem egyik legjobb mérkőzése volt, és az életem egyik legszebb pillanata, amikor a kezembe vehettem a kupát. Kapusunkkal, Oguntoye Viktóriával közösen néztük vissza a meccset legutóbb, de még mindig beleborzongok. Nem lőttem volna ennyi gólt, ha a társaim nem szolgálnak ki. Nagyon jó csapatunk volt, a lányoknak is köszönhettem, hogy ennyire eredményes lehettem. Ez a győzelem az akarat sikere volt, akár balra, akár jobbra néztem, azt láttam, hogy számíthatok a társaimra, ha bármi hibát vétettünk, mindig volt valaki, aki besegített, igazi csapatként játszottunk, ez döntött. Érdekes, mert annyit kivett belőlem az a hatvan perc, sokáig igazán nem is tudatosult bennem, hogy megnyertük a kupát! Sokat számítottak a szurkolók, akik fantasztikus atmoszférát varázsoltak, emlékszem arra, hogy még Debrecenből és más városokból is jöttek drukkolni nekünk – emlékezett a mérkőzés hőse, 11 góljával a mezőny legeredményesebb játékosa, Triscsuk Krisztina.