Az élről várják a folytatást

Ötpontos előnnyel vezeti az NB II-es női labdarúgó-bajnokságot a MOL Vidi FC.

Tovább őrzi veretlenségét a másodosztályú pontvadászatban a fehérvári hölgykoszorú, amely legutóbb a Balatonfüred csapatát hagyta rendesen helyben. A Vidi az őszi 10-0 után most 9-1-re páholta el a Veszprém megyeieket, amivel átlépte a százgólos határt szerzett találatok tekintetében.

A piros-kékeknél idén is megállíthatatlanul „termelő” Trampler Kinga 29 alkalommal vette be az ellenfelek hálóját, ezzel vezeti is a góllövőlistát. A Vidi öt ponttal előzi meg a 2. Sopront.

Vezető képünk illusztráció!