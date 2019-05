NB I: csak egy hónap pihenő

Több változást is tapasztalhatnak majd a játékosok és a szurkolók egyaránt az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2019– 20-as idényében.

A következő bajnoki évad első fordulóját augusztus harmadikán rendezik meg az NB I-es labdarúgó-bajnokságban, de nemcsak a kései kezdés lesz az egyetlen változás, hanem az is, hogy bő egy hónapos téli szünet után már január 25-én elkezdődik a tavaszi szezon.

2019-ben a csapatok 16 alkalommal lépnek pályára az idei 19-cel ellentétben, ráadásul a Magyar Labdarúgó-szövetség úgy tervezi, hogy a következő pontvadászatban csak egy hétközi fordulót rendeznek a legmagasabb osztályban.

A Magyar Kupa döntőjére 2020. május 20-án kerül sor.

A bajnok Ferencvárosra és az Európa-ligában induló együttesekre (Mol Vidi FC, Debreceni VSC, Budapest Honvéd) már július elején tétmeccs vár, hiszen ekkor kezdik meg a szereplésüket a nemzetközi porondon.

Utalva a téli időpontváltozására, a most véget érő kiírást az ötödik helyen záró Újpest a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy megkezdődött a pályafűtés kiépítése a Szusza Ferenc Stadionban, amely nélkül a pálya talaja nem igazán bírná a terhelést a hideg hónapokban. A fejlesztéssel együtt a teljes gyepszőnyeget kicserélik, a korábbi játéktér már el is tűnt. Arról a bejelentés nem szól, hogy a munkálatok mennyi időt vehetnek igénybe, ám várhatóan nem készülnek el az augusztusi rajtra, így a lila-fehérek az évad első felében nagy valószínűséggel albérletbe kényszerülnek. Információink szerint a Vasas hamarosan átadásra kerülő stadionja lehet az ideiglenes otthonuk.