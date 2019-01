Napról napra csiszolja a játékot a Vidi Spanyolországban

A Spanyolországban edzőtáborozó Mol Vidi FC labdarúgócsapata 2-0-ra legyőzte az 1. FC Kaiserslautern alakulatát az első felkészülési mérkőzésen. Az edző és a csapatkapitány is elégedett volt ugyan a mutatott teljesítménnyel, de megjegyezték, azért van min javítani.

A Mol Vidi FC gyorsan vezetést szerzett a korábbi négyszeres német bajnok, azonban most már csak a harmadosztályban vitézkedő Kaiserslautern ellen, a fehérváriak csapatkapitánya, Juhász Roland fejelt a kapuba Nikolov szöglete nyomán. – Örülök, hogy sikerült gólt szereznem, de az első félidőbeli játékunkban voltak olyan hibapontok, melyek egy harmadosztályú német ellenféllel szemben sem férnek bele, ezzel nem vagyok elégedett – értékelt Juhász. – Tomas Tujvel jó teljesítményének köszönhetően nem kaptunk gólt. A második félidőben jobban uraltuk a játékot. Összességében örülök annak, hogy sikeresen vettük az első akadályt. Az edzőtábor első fele inkább a fizikális munkáról szól, ilyenkor kicsit nehezebbek is a lábak a mérkőzés közben. Vegyes csapatokkal játszottunk, hogy mindenki formába lendüljön. Örülök, hogy kevesebb a szünet, és hamarosan kezdődik a bajnokság.

Közös megegyezéssel bontottak szerződést Stefan Scsepoviccsal

Addig pedig finomítunk, hogy sikeresek legyünk a szezonban – tette hozzá a védő. A második játékrész elején Armin Hodzic remek egyéni megmozdulása is kellett a Vidi második találatához. A fehérváriak végül simán hozták a németek elleni derbit. – Csak öt napja tart a felkészülés, de a két gól mellett voltak helyzeteink is. Igaz, hogy az ellenfélnek is engedtünk pár helyzetet. De ez csak az első meccs volt, vegyes csapatokkal játszottunk, a legfontosabb, hogy nem sérült meg senki – fogalmazott Marko Nikolics, a Mol Vidi FC vezetőedzője. – Kemény edzések vannak mögöttünk, egy nagy klub csapatával játszottunk, német csapatok ellen sosem könnyű meccselni. Nem a legjobb időszakát éli a Kaiserslautern, de számunkra most jó ellenfél volt, szóval összességében elégedett vagyok a találkozóval. Voltak természetesen hibák, de jó, hogy ezek ilyenkor jönnek elő, amikor még van idő kielemezni, javítani őket. Elek Ákost és Futács Márkót Magyarországon mindenki ismeri az eddigi pályafutásuk miatt, mindketten hasznos tagjai lesznek majd a csapatnak – vélekedett a kezdőként lehetőséget kapó két új szerzeményről a tréner.

Ami a játékosmozgást illeti: az őszi szezont szinte teljes egészében kereten kívül töltő Stefan Scsepovics és a Vidi közös megegyezéssel szerződést bontott. Scsepovics összesen 16 bajnokin és 4 nemzetközi találkozón lépett pályára Vidi-mezben, ezeken 7 gólt szerzett. A csakfoci.hu információi szerint a 29 éves szerb támadó a lengyel élvonalban szereplő Jagiellonia Byalistokban folytathatja. Amennyiben szerződik az immár szabadon igazolható labdarúgó, úgy a hetedik országban s a 14. csapatban rúghatja a labdát pályája során. Elképzelhető, hogy egy támadó középpályás is távozik a piros-kékektől. Lapértesülések szerint a DVSC visszavinné az éppen a Lokitól szerződtetett Sós Bencét.

Még nem borítékolható

A sérüléséből felépült játékos sorsáról a vezetőedző, Marko Nikolics dönt az edzőtábor végén. Ugyanakkor felreppent a hír, hogy a Leeds United jelenleg a Las Palmasban kölcsönben futballozó jobb oldali szélsője iránt érdeklődik a Vidi. A 24 éves, kétszeres mali válogatott Hadi Sacko a spanyol másodosztályban öt bajnokin jutott szóhoz, s most visszatért a Leedshez, de minden bizonynyal az angolok sem számítanak rá. A korábbi francia utánpótlás- válogatott Sacko iránt az AEK Larnaca is érdeklődik. Az atletikus felépítésű játékos Loic Nego alternatívája lehet a jobb oldalon. A Vidi további meccsprogramjáról nincs újabb információ. A Sparta Praha elleni felkészülési mérkőzésre január 21-én kerül sor, de mivel még nem állapodott meg a két klub, még nem borítékolható, hogy valóban lesz összecsapás.