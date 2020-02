Nagyüzem volt a sóstói műfüvön

Két korosztály számára is utánpótlás labdarúgótornát rendezett a MOL Fehérvár FC a hétvégén.

Szombaton és vasárnap is nagy volt a sürgés-forgás a MOL Fehérvár FC Csíkvári úti műfüves csarnokában, a még nem versenyző korosztályok legjobb honi együttesei randevúztak két korcsoportban. Szombaton a Videoton SC korábbi játékosára, a piros-kékek mezében 1969 és 1979 között 163 mérkőzésen 50 gólt szerzett Szalmásy Tamásra emlékeztek az U9-es korosztály tornájával. 4+1-es felállással, egyszer 15 perces meccseket vívott a nyolc csapat körmérkőzéses rendszerben. A Szalmásy Emléktornát végül a Budapest Honvéd nyerte a DAC Dunaszerdahely és a MOL Fehérvár FC előtt. A csatározások végén kihirdették a megmérettetés álomcsapatát is, melyben helyet kapott a Vidi tehetsége, Sitku Zoárd is.

Vasárnap az U10-esek a Wollek Tibor Emléktornán rúgták a labdát. Az egyszeres válogatott jobbszélső 1969 és 1977 között 205 mérkőzésen szerepelt a Videotonban, s 65 alkalommal talált az ellenfelek hálójába. Közel hasonló mértékben termelték a gólokat az U10-esek is a nyolccsapatos tornán. A MOL Fehérvár FC két csapatot indított, s egymás elleni derbijükkel indult a csatározások sora, a piros mezes együttes talán kissé túlzó, 10-1-es győzelmet aratott a fehér mezbe bújt klubtársak felett. Fehérvár FC Piros aztán a továbbiakban 3-1-re kikaptak a Vasas Kubala Akadémiától, s 2-1-es vereséget szenvedtek a Ferencvárostól. Az Újpestet 5-3-ra verték, a szegedi Grosics Akadémiával szemben azonban 3-1-es fiaskóval zártak. A Budapest Honvéd fiataljait simán, 4-0-val lépték le, az utolsó összecsapáson pedig az Illés Akadémiának is négyet szórtak. A Csrepka Tamás és Vadász Imre által trenírozott Vidi Fehér csapata a Fraditól egy utolsó percben kapott góllal kapott ki 3-2-re, majd egy időn túl kapott, de mégis megadott találattal végzett 1-1-re a Vasassal. A Grosics 2-1-re, a Honvéd 2-0-ra nyert ellenük, viszont az Újpestet 3-1-re, a Illés Akadémiát 1-0-ra győzték le a fehérváriak. A tornát végül a Grosics Akadémia nyerte a Ferencváros és a Vasas előtt. A Vidi piros csapata a negyedik, a fehér gárda a 6. lett. A torna legjobbjai közé ebben a korosztályban is bekerült a még csak 9 éves Sitku Zoárd.