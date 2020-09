Nagyüzem volt a hétvégén a sukorói evezős pályán, szinte forrt a víz

A hétvégén közel 2000 versenyző részvételével rendezték meg Sukorón a Kolonics György Emlékversenyt, azaz a kajak-kenusok gyermek- és kölyökbajnokságát. Ráadásul a Velencei-tavi pálya kapcsán komoly beruházást jelentettek be a napokban.

Nem lehetett panasz az időjárásra, hiszen napsütéses idő fogadta a jövő generációit. A magas létszám általános a 10-12, illetve a 13-14 évesek korosztályában, a pandémia első hulláma sem törte meg a lendületet, a sportág „jól jött ki” a tavaszi korlátozások időszakából.

Bizonyos versenyszámokban a hétvégén már csak az ország legjobbjai indulhattak. Komoly volt a tét, hiszen a kölyökválogatottságért is ment a csata, sőt az utolsó évesek akár a serdülő nemzeti csapatba is bekerülhetnek.

A fehérvári Vitál Sportclub az egyik legkisebb kontingenst indította, mégis nyertek érmet. Hat versenyzőjük közül Takács Emma állhatott dobogóra. Az ifjú kajakos a gyermek korosztály MK1 2000 méteres számában szerezte meg a harmadik helyet.

– Ha szerencséje van, akár a dobogó második fokára is felállhatott volna, az éllovas farvizén el tudott menni egy vetélytársa, így lett végül harmadik – idézte fel a történteket Fidel László vezetőedző. – Miniatűr csapattal indultunk, de elégedett vagyok a tisztes helytállásunkkal.

A Rácalmás SE két diadalt, a VVSI egy arany-, egy ezüst-, és három bronzérmet, a Dunaferr SE pedig egy első és egy harmadik helyezést szerzett a versenyen.

A sukorói pálya is jó híreket kapott a napokban, ugyanis az óbudai Hajógyári-sziget helyett Sukorón valósulhat meg a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia. A tervezés már elindult, tájékoztatott Pauman Dániel, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai koordinátora.

– Komoly sportdiagnosztikai központ, atlétikai pálya és apartmanok is épülnek, ha minden jól halad, januárra elkészülnek a részletes tervek. Ez akkora lökést fog adni Fe­jér megye sportjának, amiből nem csak az élsport, hanem a szabadidősport is tud profitálni.

Mint ahogy a hétvégi gyermek- és kölyökbajnokságból is, hiszen könnyen lehet, hogy néhány év múlva az olimpián látjuk viszont a fiatalokat – reméljük mind több fehérvárit!