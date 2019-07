Nagytakarítás volt Felcsúton

Egy csapatra való játékos hagyta el a nyáron az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Puskás Akadémiát.

Június 15-én kezdődött és augusztus 31-én éjfélig tart a nyári átigazolási időszak az NB I-ben, így még egy hónapja van a magyar együtteseknek arra, hogy kialakítsák végleges keretüket. A Puskás Akadémia különösen aktív volt a holt szezonban: Felcsútra összesen 7 labdarúgó érkezett eddig, míg 17 játékosnak útilaput kötöttek a talpára. Utóbbi szám akár növekedhet is, hiszen a csakfoci.hu információi szerint az elmúlt két kiírás házi gólkirályára, a horvát Josip Knezevicre a csatárgondokkal küzdő Újpest vetette ki a hálóját. A sors fintora, hogy Szolnoki Rolandék éppen a IV. kerületbe látogatnak az augusztus 3-i szezonnyitón. A védekező középpályásként bevethető Balogh Balázsról sem hallani egy ideje, azt beszélik, rá sem tartanak már igényt a PAFC-nál. Varga József mellett Bokros Szilárd és Poór Patrik is sérüléséből lábadozik – a felkészülés alatt nem találkoztunk a nevükkel, így a visszatérésük minden bizonnyal hosszabb időt vesz igénybe. Knezevic esetleges távozásával tovább gyengülhet a Fejér megyeiek előrejátéka, amit már a szakvezető sem hagyott szó nélkül az akadémia ausztriai edzőtáborában.

– Nem vagyok megelégedve a támadómunkával, még nem úgy működik a csapat, ahogy azt elképzelném – nyilatkozta az egyesület honlapjának Hornyák Zsolt. – Azért remélem, hogy mindenki egészséges marad az Újpest elleni összecsapásig. A csatárposzt azért is kényes kérdés a Puskásnál, mert ebben a szekcióban a legnagyobb a fluktuáció az elmúlt évek tapasztalata alapján. Úgy néz ki, a klubvezetés továbbra is a külföldi futballistákban bízik, amikor góllövésről van szó. Ezt bizonyítja a cseh David Vanecek, az ausztrál Golgol Mebrahtu vagy a marosvásárhelyi születésű, de román U21-es válogatott Fülöp Lóránd érkezése, illetve a nigériai Ezekiel Henty visszatérése is. Antonio Perosevic tavaly az egyesült arab emírségekbeli El-Ittihad Kalbánál szerepelt kölcsönben, ő viszont valószínűleg máshol folytatja pályafutását.