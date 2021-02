Nagyot alakíthat a beugró Szalai Tamás

Elsősorban a pszichés felkészítésre fókuszál a Mol Fehérvár FC ideiglenes vezetőedzője, Szalai Tamás. Azonban az is bizonyos, a taktikán is formál valamelyest szombatig.

2018 januárja óta dolgozik az NB I-es együttes mellett a 41 esztendős Szalai Tamás. Marko Nikolics figyelt fel az utánpótlásnál végzett munkájára, a szerb tréner az irodája ablakából figyelte a Szalai által dirigált tréningeket.

Nikolics aztán ment, mint ahogy az őt követő spanyol, Joan Carrillo is, Szalai Tamás azonban maradt. Márton Gábor mellett is másodedzőként tevékenykedett. Ismeri a garnitúrát, kézenfekvő volt, hogy a vezetőedző távozása után ő veszi át a csapat irányítását. Ideiglenesen, mert megbízatása egyelőre a szombati, DVTK elleni mérkőzésig szól.

– Óriási megtiszteltetés, hogy – ha ideiglenesen is, de – én készíthetem fel a csapatot. 1987-ben lettem a Vidi igazolt játékosa, majdnem 20 évet töltöttem el játékosként itt, rengeteget jelent nekem a Vidi. Egy percig nem hezitáltam, hogy belevágjak-e, de itt is szeretném leszögezni, hogy ez egy átmeneti állapot, amiben természetesen minden tudásommal segíteni fogom a klubot. Senkinek sem könnyű a mostani helyzet. A csapat hullámvölgyben van, ami nem csak a játékosokat, de a szurkolókat is próbára teszi, tudom, hogy nekik is nehéz időszak ez. Úgy állítottam össze a heti edzéstervet, hogy abban minél több olyan elem szerepeljen, amely segítségével felrázhatjuk a játékosokat, a szurkolóinktól pedig azt kérem, ebben a helyzetben is támogassák a csapatot – fogalmazott a klub internetes oldalán, a molfehervarfc.hu-n megjelent interjúban Szalai Tamás.

Nem új taktikát kell begyakoroltatnia az együttessel, leginkább mentálisan pörgetheti ki a játékosokat az apátiából. Szalai mindig pozitív, határozott, biztat, s habtusa talán új energiákat mozgósít Stopiráékban.

– Fontosnak tartom, hogy kizökkentsük a játékosokat abból a mentális állapotból, amelybe a sikertelen eredmények miatt kerültek, ugyanakkor a taktikai dolgokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül, de erről nem szeretnék a meccs előtt beszélni, szombat este úgyis látni fogja mindenki, hogy milyen futballt játszunk. Az viszont igaz, hogy a nagyobb hangsúlyt a pszichológiai felkészítésre helyeztük. Az elmúlt napokban nagyon sokat beszélgettünk a játékosokkal együtt és külön-külön is. Azért beszélek többes számban, mert nem titok, hogy a mostani – átmeneti – időszakra Késedi Gábor vezető mérkőzéselemzőt kértem fel segítőmnek. Nem tisztem megítélni az előző vezetőedző munkáját, az én feladatom az, hogy a jelenlegi helyzetben a legjobbat hozzam ki a játékosokból. A múlttal nem szeretnék foglalkozni. Hogy milyennek képzelem el én a csapatot, mennyiben változik az összeállítás és a felállás az előzőekhez képest, legkésőbb szombat délután kiderül.

Szalai játékosként is megismerhette, milyen is átélni egy-egy kritikus pillanatot a Sóstón. Tagja volt például az élvonaltól búcsúzó Vidinek 1999-ben.

– Valóban átéltem gyengébb időszakot a Vidivel futballistaként, úgy emlékszem vissza ennyi év távlatából, hogy ilyenkor mindig csapatként próbáltunk összekapaszkodni az akkori társakkal. Azonban teljesen másképp éli meg az ember ezeket a dolgokat fiatal játékosként, mint edzőként. Ma már tisztában vagyok azzal, hogy a futball nem csupán a taktikai dolgokról szól. Emberekkel kell foglalkozni, sokat kell beszélgetni, építeni kell őket egyénileg és csapatszinten is. Nagyon fontos a kommunikáció, szerencsére azt veszem észre, hogy a játékosok is hasonlóan gondolkodnak és partnerek ebben.

Szombaton 17 órakor a sereghajtó Diósgyőri VTK-t fogadja Mol Fehérvár FC. A télen szinte új csapatot építő miskolciak az életükért küzdenek, nem lesz könnyű dolga a Vidi új trénerének.

– Mindenképp itthon kell tartanunk a 3 pontot és maximálisan bízom abban, hogy erre képes lesz a csapat. Tudom, hogy sűrű időszak előtt állunk, hiszen jövő héten kupameccs vár ránk a Ferencváros ellen, de ezzel most tényleg nem foglalkozunk még, csakis a szombati, DVTK elleni bajnokira készülünk.