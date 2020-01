Nagyon kellene a pont

Botlott a negyedik DEAC, így már csak két pontot kell ledolgoznia a Dunaújvárosi Acélbikáknak a jégkorong Erste-­liga pénteki játéknapján, hogy helyet cseréljenek.

Nehezebb dolga azonban nem is lehetne a Mirosav Ihancak mesternek, hiszen a már alapszakaszgyőztes Csíkszereda ellenszerét kellene megtalálni akkor, amikor már karnyújtásnyira a rájátszás, és minden pont számít.

Sok mindenbe nem is igen tud kapaszkodni a piros-fehér gárda, maximum az otthoni pályát csúfolhatjuk „előnynek” – a HSC Csíkszereda ellen egyébiránt nincs olyan, hogy előny, ez már körvonalazódott a szezon felénél is.

Két vereség után éppen szerdán aratott győzelmet az újvárosi csapat, a forma tehát továbbra is kellemetlenül rapszodikus, s így nehéz lesz bármit is kezdeni az Erste-ligát lassan már kinövő erdélyiekkel.

Nem mondható meglepőnek az sem, hogy a két klub idei egymás elleni mérlege sem a Duna mentieknek kedvez – éppen a kék-fehérek vették el a szezon eleji parádés menetelés végén az ötmeccses veretlenségét a DAB-nak. Azt zsinórban három pont nélküli találkozó követte, majd elkezdődött a kiszámíthatatlan játék – így érkeztek el november elején Csíkszeredára, ahol 3-1-es vereséget szenvedtek, majd két héttel rá hazai környezetben sem tudtak pontot szerezni a Csíkszereda ellen.

Mindenesetre meg kell próbálnia valami nagyot alkotnia Miroslav Ihnacak legénységének 18 órakor, ha még mindig választó szeretne lenni a rájátszásban, és nem választott.