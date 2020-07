Nagy tempót mentek a bringások

A koronavírus-járvány miatt későn rajtoló szezon második honi megmérettetése volt a hagyományos és immár kilencedik alkalommal megrendezett Bringa Fieszta.

Szikrázó napsütés, melegedő idő, festői környezet fogadta a IX. Bringa Fieszta kerekeseit. Nem várt könnyű pálya az ország minden szegletéből érkező országúti kerékpárosokra. A Kincsesbánya–Gúttamási–Fehérvárcsurgó–Kincsesbánya útvonalon korosztálytól függően kellett 2, 3, 4, 5 vagy 6 kört teljesíteni.

Nem volt egyszerű feladatuk a verseny szervezőinek, hiszen az idény első hazai megmérettetését beárnyékoló tömegbukás után a Bringa Fiesztán fokozottan kellett figyelni az apró részletekre, komolyabb biztonsági előírásokat kellett teljesíteniük a mezőny felvezetése és az egészségügyi ellátás terén.

– Nagyon jól sikerült a verseny, ki volt éhezve a kerék­páros-társadalom, 230 versenyző indult. Erős volt a mezőny, nagy tempókat, nagy átlagokat tekertek. Mindenki megelégedéssel nyugtázta a versenyt, s a visszajelzések alapján a rendezésre sem lehetett panasz – mondta Németh Zoltán, a Bringa Fieszta ötletgazdája és fő szervezője.

Szinte nem is volt olyan kategória, melyben minden induló célba ért volna. A kincsesbányai körverseny alaposan megrostálta a mezőnyt.

– Ez főként a nehéz terep­adottságoknak tudható be. 17,4 kilométeres körpályán kell tekerniük, 166 méteres szintkülönbséggel. Aki hat kört teljesít, az 104 kilométert tud maga mögött. Ugyanakkor óriási volt a tempó, hiszen ez egy magyar bajnoki futam, s egy bajnoki aranyat nem adnak ingyen, meg kellett küzdeni a helyezésekért.

Ahogy általában mindig, most is a Master II-es kategória, a 40–49 évesek versenye hozta a legkiélezettebb küzdelmet. Népes volt a mezőny, s tempóban is az Elithez közeli időket tekertek. Somogyi Gergely, a K3 SE bringása nyerte ezt a kategóriát, a Fejér megyeiek közül Rákóczi Viktor (Fehérvár Cycling Team) a 10., Deréki Barna (Szingó SE) a 11., Varga István (Szingó) a 13., Arany Gábor (Szingó) a 14. lett. A férfiak U19-es versenyét Orosz Bálint (Kontent DSI) nyerte, az U23-ban Istlstekker Zsolt (Epronex), míg a férfiak Elit mezőnyében Sasvári Dániel (Zengő) nem talált legyőzőre. Master I-ben Faschina Maximilian (Team Standert) győzött nagy csatában, itt Nyikos Norbert (Alba Road Cycling) a 12. helyen ért célba. Master III-ban az 50–59 évesek viadalában Balogh Lajos (Sólyom Team SE) utasította maga mögé a teljes mezőnyt, s ezzel az eredménnyel ő vihette haza az Asztalos Sándor Emlékverseny vándorkupáját is. Master IV-ben Révész Gábor (Szeged) örülhetett elsőségének, itt Kiss Tibor (Alba Road Cycling) a 13. pozícióban gurult át a kincsesbányai célvonalon. Az Old Fit Boys kategóriában az 1949-ben született Gál István (Kerékpársport 2000) végzett az élen, de teljesítette a távot a 87 éves Tóth Károly is.

A női WU19-ben Jordán Dorkáé volt a legjobb, s egyben értékelhető idő, a női Elitben pedig Szabó Zsófia (Doltcini-­Van Eyck Sport) diadalmaskodott. A Fehérvár Cycling Team kerekesei közül Szabó Adrienn a 3., Péteri Niké a 4. lett, Temela Eszter pedig a 7. helyen süvített a célba. WMaster I-ben Szekeres Viktória (KTM Team Hungary) győzött, WMaster II-ben Varga Tímea (ASE) előzte meg az ezüstérmet szerzett Sákovics Andreát (Fehérvár CT). WMaster III-ban Bordás Eszter (Fehérvár Cycling Team) aratott diadalt.