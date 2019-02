Nagy stadion, nagy Puskás-siker

Első idegenbeli győzelmét aratta a PAFC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. idei kiírásában, a szenvedő fél pedig nem más, mint az egykori Pancho Aréna-albérlő Mol Vidi FC csapata volt. Cikkünkben a felcsúti szakvezető nyilatkozatait, reakcióit vesszük górcső alá.

Urblík József első játékrészben szerzett bombagóljával, majd Radó András, valamint a csereként pályára lépett Bacsana Arabuli második félidei találatával meglepetésre 3-0-s sikerrel távozott a bajnoki címvédő Mol Vidi FC otthonából a Puskás Akadémia szombaton este. A sors pikantériája, hogy a felcsútiak első idegenbeli diadala a fehérváriak első hazai vereségét is jelentette egyben. Hazai, hiszen Marko Nikolics legénysége hivatalosan november 21., azaz az Újpest elleni stadionavató óta hívhatja otthonának a Mol Aréna Sóstót. A piros-kékek azelőtt épp a PAFC székhelyének számító Pancho Arénában fogadták soros ellenfeleiket, eddigi legnagyobb arányú vereségüket is a Váli-völgy szívében szenvedték el, amikor 3-0-ra kikaptak az MTK gárdájától.

Radoki János decemberi kinevezése óta először ült a Puskás kispadján, a móri illetőségű tréner bemutatkozása a hazai élvonalban nem is sikeredhetett volna emlékezetesebbre. A 46 éves szakember ugyan megyénk szülöttje, de már nagyon hamar, kisgyermekként Németországba költözött a szüleivel. Ott ismerkedett meg igazán a futballal, olyan csapatokban rúgta a bőrt, mint az FC Augsburg, az SpVgg Greuther Fürth, a Rot-Weiß Oberhausen, vagy az SSV Ulm 1846. A néhai magyar szövetségi kapitány, Bicskei Bertalan egy ízben be is hívta a válogatottunk keretébe, ám pályára végül nem lépett a Litvánia elleni vb-selejtezőn. Később a fürthi utánpótlásban kezdett edzősködni, majd Stefan Ruthenbeck menesztését követően ő vette át a felnőttek irányítását, ahonnan 2017 augusztusában menesztették Az Akadémia másfél hónapja hivatalban lévő vezetőedzőjének a Vidi elleni összecsapást megelőzően tettünk fel néhány kérdést.

A Puskás Akadémia az NB I-es mezőnyben – talán egyetlen csapatként – egytől egyig neves, külföldi riválisokkal küzdött meg a téli felkészülés során. Mennyire volt tudatos az ellenfélválasztás?

– A Basel, a Plzen és a CSZKA Szófia nemzetközileg is jegyzett csapatok, különösen az ellenük vívott találkozók segítették jól a felkészülést. Ezeken a meccseken láthattuk, melyek a hiányosságaink, melyek azok a területek, amelyeken javulni, fejlődni kell.

Megyei rangadóval indul a tavaszi szezonjuk. Móriként mennyire emlékszik az ilyen derbikre gyerekkorából, esetleg Németországban volt-e hasonló élményben része?

– Németországban a legnagyobb hagyományú, legrégebbi derbin játszhattam, ez pedig a Nürnberg és a Fürth összecsapása. A stadion mindig tele volt; több mint negyvenötezer szurkoló előtt léptünk pályára minden egyes alkalommal. Szenzációs csaták voltak, ezek a rangadók mindig a legjobbat hozták ki a játékosokból, ugyanis mindenki itt akarta leginkább megmutatni, mit tud.

Lesznek-e szembetűnő változások a csapat játékát illetően, vagy továbbra is inkább a stabil védekezésre építenek?

– Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, mindennek jól kell működnie – a támadásnak csakúgy, mint a védekezésnek. Terveink szerint más felfogásban játszunk, mint eddig, de a legfontosabbnak azt tartom, hogy megtaláljuk a kettő közötti egyensúlyt.

Az első öt tavaszi fordulóban a tabella éllovasaival csatáznak, hány ponttal lenne elégedett e meccseket követően?

– Ezt számszerűen nem tudom megmondani. A Vidi- meccs után megbeszéljük a tanulságokat, aztán jön a második, majd a harmadik mérkőzés, azokkal foglalkozunk, felesleges lenne öt fordulóra előre számolgatni.

Tavaly Magyar Kupa-döntőig menetelt, majd ott tizenegyesekkel veszített a Puskás Akadémia, idén mekkora prioritást kap majd ez a sorozat?

– Ha pályára lépünk, mindig nyerni akarunk, teljesen mindegy, hogy felkészülési, bajnoki vagy éppen kupameccsről van szó.

Mennyire sikerült feltérképeznie a magyar mezőnyt?

– Nem csak az elmúlt négy hétben figyeltem a magyar labdarúgást, pontosan tudom mi vár rám, illetve a csapatra. Ismerjük az ellenfeleket, a Magyarországon játszó labdarúgók gondolkodásmódját, tudjuk, miben tudunk a fiúknak segíteni. A mögöttünk álló időszakban rengeteget dolgoztunk, és úgy vélem, a felkészülés során sikerült megvalósítani, amit elterveztünk.

A felcsútiak mestere természetesen örült a lefújás után, ennek ellenére nem átallott megjegyezni néhány dolgot az övéivel kapcsolatban.

– Minden győzelem boldoggá tesz, de összességében nem azt kaptam, amit vártam, ennél több kell a csapattól. A jó eredmény persze mindig segíti a munkát. Picit idegesen kezdtünk, a passzaink és a pozíciós játékunk nem volt tiszta, aztán lőttünk egy bombagólt, onnantól minden ment. Nem értem, miért voltak idegesek, nagy a stadion, de szurkoló nincs. Mitől kell félni?

Akadt még érdekes pillanat a nyertes mérkőzést követő sajtótájékoztatón, a magyar nyelvvel újból megbarátkozó Radoki nem igazán értette a kockázatos kifejezést. De lehet, hogy az ő szótárában ez a szó nem is létezik. Ahogy ő mondja, mindegy, hogy valaki 18, 28 vagy 36 éves, az számít, milyen munkát végez az edzésen. Aki jól edz, játszik, aki nem edz jól, nem játszik. Ez így normális!